Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, öğretmenlerin alan değiştirme için başvuru işlemlerinin ne zaman alınacağını bildirdi. Gözler şimdi binlerce öğretmeni ilgilendiren alan değişikliği başvurularının başlayacağı tarihe çevrildi. MEB alan değişikliği ne zaman yapılacak? Öğretmen alan değişikliği başvuru tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Öğrenimleri birden fazla alanda olanlar, görev yaptığı alan dışında başka bir alanda yükseköğrenim bitirenler ve öğrenimine uygun alan dışında başka bir alan atananların başvuruda bulunabileceği öğretmen alan değişikliği kısa süre sonra başlayacak. MEB alan değişikliği başvurularına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin alan değiştirme için aralık ayında başvuru yapabileceğini bildirdi.

Öğretmenlerin alan değiştirmelerine ilişkin bir soruya Selçuk, "Geçen yıl yaptığımız gibi alan değiştirme için aralık ayında başvuru yapılabilecek." yanıtını verdi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Alan değişikliğine bu yıl kimlerin başvuru yapacağı henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl başvuru koşulları şunlardı;

Öğretmenlerden;

*Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananlar,

*Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler,

*Görev yaptığı alan dışında başka bir alanda yükseköğrenim bitirenler,

adaylıklarının kaldırılmış olması ve Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı eki Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre, mezun oldukları yükseköğrenim programının atanacakları alana uygun olması kaydıyla alan değişikliği başvurusunda bulunabilecekler.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar alan değişikliğinde sadece bir alana başvuruda bulunabilecek.

Ayrıca, Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı” nı başarıyla tamamlayanlar da, adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla Özel Eğitim alanına alan değiştirmek üzere başvuruda bulunabilecekler.

Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinden diplomalarında yazılı yan alanlarına ya da aylık karşılığı okutabilecekleri derslerin bulunduğu alanlara geçmek isteyenler ile mezuniyetleri itibarıyla atanmaları Talim ve Terbiye Kurulunun yukarıda belirtilen Kararında farklı bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması şartına bağlı (ikinci öncelikli) olanların bu alanlara geçmek üzere yapacakları başvurular kabul edilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda görev yapan eğitim kurumu yöneticileri de alan değiştirmek üzere başvuruda bulunabilecekler.