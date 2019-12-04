İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7451
  • 6,3698
  • 273.885
  • 107140
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

MEB AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı ne zaman?

Lise eğitimine dışarıdan devam eden öğrencilerin kayıtlı olduğu AÖL için 1. dönem sınavı giriş yerleri açıklandı. MEB AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı tüm öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı ne zaman? sorusunun liyanıtı merak ediliyor. Açık öğretim lisesi sınav takvimine göre 2019 - 2020 AÖL 1. dönem sonu sınavları 7 Aralık cumartesi ve 8 Aralık pazar günü düzenlenecek. Sınavlar; Cumartesi - Pazar olmak üzere 2 günde toplam 4 oturumda yapılacak. Her oturum 150 dakika sürecek. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Eğitim Bakanlığı sorgulama ekranında AÖL 1.dönem sınavı yerleri açıklandı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor.  Açıktan lise eğitimine devam eden öğrenciler sınav hazırlıklarını sürürken bir yandan da sınav tarihlerini ve yerlerini araştırıyorlar. Açık öğretim lisesi sınav takvimine göre 2019 - 2020 AÖL 1. dönem sonu sınavları 7 Aralık cumartesi ve 8 Aralık pazar günü gerçekleştirilecek. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavına dair tüm merak edilenleri sizler için derledik. 
 
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) SINAVI NE ZAMAN? 
Açık öğretim lisesi sınav takvimine göre 2019 - 2020 AÖL 1. dönem sonu sınavları 7 Aralık cumartesi ve 8 Aralık pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavlar; Cumartesi - Pazar olmak üzere 2 günde toplam 4 oturumda yapılacak. Her oturum 150 dakika sürecek.  
 

 
AÖL GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?
Açıköğretim Lisesi sınav giriş yerlerini öğrenciler, sistem üzerinden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler.
 

MEB AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

 
SINAVA GİRİŞTE NELER GEREKLİ?
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı
 
Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi
 
Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı)
 
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar.
 

 
AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?
 
2019-2020 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 2. Dönem: 21-22 MART 2020
 
2019-2020 AÖO- AÖL- MAÖL/ 3. Dönem: 04-05 TEMMUZ 2019
 
2020-2021 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 1. Dönem: 05-06 ARALIK 2019

Ankara´nın göbeğindeki okuldan skandal görüntüler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kasımda PKK'ya 'üst düzey' darbe

Kasımda PKK'ya 'üst düzey' darbe

Kar İstanbul'a yaklaştı

Kar İstanbul'a yaklaştı

Esad rejimine BAE’den övgü

Esad rejimine BAE’den övgü

İstanbul'da yağmur etkili oluyor: İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal

İstanbul'da yağmur etkili oluyor: İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal

Mehmetçiğin gücüne güç katıyor... 54. ATAK görev başında

Mehmetçiğin gücüne güç katıyor... 54. ATAK görev başında

Evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüştü: Kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüştü: Kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

İpe asılarak kurutuluyor: 100 yıllık lezzet

İpe asılarak kurutuluyor: 100 yıllık lezzet
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu ´iş istedi kolu kırıldı´ demişti... Yalanı böyle ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu ´iş istedi kolu kırıldı´ demişti... Yalanı böyle ortaya çıktı

Milli gurur Atak'ın 'ağır abisi' için tarih belli oldu

Milli gurur Atak'ın 'ağır abisi' için tarih belli oldu

İşte 'Kuzey Işıkları'nı izleyebileceğiniz en iyi yerler

İşte 'Kuzey Işıkları'nı izleyebileceğiniz en iyi yerler

Kalaşnikof, Rus ordusu için üretti

Kalaşnikof, Rus ordusu için üretti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA