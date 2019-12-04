MEB AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı ne zaman?
Lise eğitimine dışarıdan devam eden öğrencilerin kayıtlı olduğu AÖL için 1. dönem sınavı giriş yerleri açıklandı. MEB AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı tüm öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı ne zaman? sorusunun liyanıtı merak ediliyor. Açık öğretim lisesi sınav takvimine göre 2019 - 2020 AÖL 1. dönem sonu sınavları 7 Aralık cumartesi ve 8 Aralık pazar günü düzenlenecek. Sınavlar; Cumartesi - Pazar olmak üzere 2 günde toplam 4 oturumda yapılacak. Her oturum 150 dakika sürecek. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanlığı sorgulama ekranında AÖL 1.dönem sınavı yerleri açıklandı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Açıktan lise eğitimine devam eden öğrenciler sınav hazırlıklarını sürürken bir yandan da sınav tarihlerini ve yerlerini araştırıyorlar. Açık öğretim lisesi sınav takvimine göre 2019 - 2020 AÖL 1. dönem sonu sınavları 7 Aralık cumartesi ve 8 Aralık pazar günü gerçekleştirilecek. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavına dair tüm merak edilenleri sizler için derledik.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) SINAVI NE ZAMAN?
Açık öğretim lisesi sınav takvimine göre 2019 - 2020 AÖL 1. dönem sonu sınavları 7 Aralık cumartesi ve 8 Aralık pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavlar; Cumartesi - Pazar olmak üzere 2 günde toplam 4 oturumda yapılacak. Her oturum 150 dakika sürecek.
AÖL GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?
Açıköğretim Lisesi sınav giriş yerlerini öğrenciler, sistem üzerinden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler.
MEB AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
SINAVA GİRİŞTE NELER GEREKLİ?
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı
Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi
Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı)
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar.
AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?
2019-2020 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 2. Dönem: 21-22 MART 2020
2019-2020 AÖO- AÖL- MAÖL/ 3. Dönem: 04-05 TEMMUZ 2019
2020-2021 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 1. Dönem: 05-06 ARALIK 2019
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