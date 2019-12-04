MEB AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı sorgulama ekranında AÖL 1.dönem sınavı yerleri açıklandı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Açıktan lise eğitimine devam eden öğrenciler sınav hazırlıklarını sürürken bir yandan da sınav tarihlerini ve yerlerini araştırıyorlar. Açık öğretim lisesi sınav takvimine göre 2019 - 2020 AÖL 1. dönem sonu sınavları 7 Aralık cumartesi ve 8 Aralık pazar günü gerçekleştirilecek. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavına dair tüm merak edilenleri sizler için derledik.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) SINAVI NE ZAMAN?

Açık öğretim lisesi sınav takvimine göre 2019 - 2020 AÖL 1. dönem sonu sınavları 7 Aralık cumartesi ve 8 Aralık pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavlar; Cumartesi - Pazar olmak üzere 2 günde toplam 4 oturumda yapılacak. Her oturum 150 dakika sürecek.

AÖL GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Açıköğretim Lisesi sınav giriş yerlerini öğrenciler, sistem üzerinden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler.

SINAVA GİRİŞTE NELER GEREKLİ?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı

Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı)

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar.