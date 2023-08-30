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Eğitim

MEB, bazı özel okulların ücretsiz ders kitaplarını öğrencilere ulaştırmadığı iddiasıyla ilgili inceleme başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bazı özel okulların ücretsiz ders kitaplarını öğrencilere dağıtmadığı veya kullanılmadan hurda kağıt olarak elden çıkardığı iddiasına ilişkin inceleme başlattı.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 14:58 - Güncelleme:
MEB, bazı özel okulların ücretsiz ders kitaplarını öğrencilere ulaştırmadığı iddiasıyla ilgili inceleme başlattı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi ve özel okullara dağıtımı yapılan ücretsiz ders kitaplarının, bazı özel okullarda öğrencilere dağıtımı yapılmadan veya derslerde hiç kullanılmadan hurda kağıt olarak elden çıkarıldığına dair haberlerin ardından inceleme başlatıldı, konuyla ilgili bir dizi tedbir alındı.

Özel okullara gönderilen yazıda bu fiili işlediği tespit edilen kurumlar hakkında 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7'nci maddesi doğrultusunda işlem yapılacağı belirtildi.

Özel okullara, talep ettikleri ücretsiz ders kitaplarının derslerde aktif kullanılması gerektiği talimatı verilen yazıda, "Bakanlığımızdan ücretsiz ders kitabı talebinde bulunan tüm okulların ders dönemi sonunda bu kitapları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim etmeleri yazılı olarak kurumlara bildirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bakanlık, valiliklere de, tüm özel okulların, 5 Eylül 2023 Salı günü mesai bitimine kadar "MEBBİS Kitap Seçim Modülü" üzerinden her sınıf seviyesinde ve ders bazlı olarak kitap taleplerini güncelleyerek, gerçek taleplerinin yenilenmesini sağlamaları talimatını verdi.

- "İLAVE ÜCRET ALDIĞI BELİRLENE OKULLARLA İLGİLİ İNCELEME YAPILACAK"

MEB'in, özel okullara gönderdiği yazıda ayrıca, özel okulların eğitim ve diğer ücretleri her yıl mayıs sonuna kadar ilan ederek Bakanlığın ilgili veri tabanına kaydettiği ve kamuoyuna duyurduğu hatırlatılarak bunların üzerinde ilave ücret aldığı tespit edilenlerle ilgili de gerekli incelemelerin yürütüleceği ifade edildi.

  • Özel Okullar
  • Ders Kitapları

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