07 Mayıs 2020 Perşembe 11:20 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 11:33

23 Mart 2020’de EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere 3 farklı televizyon kanalı ve ‘eba.gov.tr’ üzerinden uzaktan eğitim başlatıldı.

Uzaktan eğitime ilişkin 23 Mart-30 Nisan 2020 arasındaki verileri paylaşan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz, EBA’nın 1.2 milyar kez tıklandığını, bunun yüzde 66’ının mobil cihazlar, yüzde 29’unun PC, yüzde 5’inin tablet üzerinden gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyada 200’e yakın ülkede koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitim kesintiye uğradı. Biz hazırlıklarımızın getirdiği avantajla hızlı hareket eden ve ulusal ölçekte uzaktan eğitimi başlatan iki ülkeden biri olduk. Hemen uzaktan eğitime geçmek önemliydi ama bu eğitimin sürdürülebilir ve işlevsel olması elbette daha da büyük önem taşıyor. Elde ettiğimiz sonuçlar, gerçekten mutluluk verici. EBA, bugün 1.2 milyar kez tıklanarak dünyadaki pek çok eğitim platformu arasında 6’ncı sırada yer alıyor. Türkiye’de en çok ziyaret edilen 12. site. Geçtiğimiz ay da bu noktadaydık. Yeni verilerle de EBA, dünyadaki eğitim platformları arasındaki yerini sağlamlaştırmış oldu.”

EBA’nın sürekli zenginleştirilen içeriğinin de kullanım oranlarına etkisi olduğunu belirten Yılmaz, dijital platformun aktif kullanımına ilişkin sayıları da paylaştı. Yılmaz, “EBA’yı aktif kullanan öğrenci sayısı 6 milyon 90 bin 383, öğretmen sayısı ise 900 bin 188. EBA’da yapılan canlı ders sayısı da 1 milyona yaklaştı. 978 bin 313 canlı ders yapıldı. YKS'ye hazırlanan 884 bin 727 öğrenci üniversite hazırlık platformu olan EBA Akademik Destek'ten faydalandı. Akademik Destek’i kullanan öğretmen sayısı da 161 bin 527 oldu.” dedi.

1 AYDA 1078 SAAT YAYIN



‘eba.gov.tr’nin yanı sıra uzaktan eğitim yapılan EBA TV İlkokul’da son 29 günde 337 saat, EBA TV Ortaokul’da 29 günde 341 saat, EBA TV Lise’de ise 28 günde 400 saat olmak üzere toplam 1078 saat yayın yapıldı.

Sürecin başından bu yana TRT ve Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Ankara ve İstanbul’da 10 farklı stüdyoda, 93 branşta 674 öğretmen 2080 ders videosunun çekimini gerçekleştirdi.

Ayrıca 157 de ders dışı etkinlik çekimi yapıldı. Bunların 20’si özel eğitim farkındalık, 20’si deney, 21’i etkinlik, 30’u rehberlik, 39’u akıllı teneffüs, 27’si egzersiz, hobi ve türküden oluştu.

(TRT Haber)