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Eğitim

MEB duyurdu: Arada 1 Tatil Dergisi erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan, oyun, deney ve sanat kategorilerinde çeşitli etkinliklerin yer aldığı 'Arada 1 Tatil Dergisi' erişime açıldı.

AA8 Kasım 2024 Cuma 16:38 - Güncelleme:
MEB duyurdu: Arada 1 Tatil Dergisi erişime açıldı
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Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, okullara verilen ara tatil dönemi boyunca ailelere çocuklarıyla nitelikli vakit geçirebilmeleri adına etkinlik önerilerinin bulunduğu dergi hazırlandı.

Dijital ortamda hazırlanan dergide, EBA'daki içeriklere yönlendirmeler yapılarak dijital oyun bağlantılarına da yer verildi.

İlkokul öğrencileri için "Atatürk'ün anıları", "Söz varlığımız", "Robotik kodlama" gibi konularda içerikler hazırlandı. Eğlenirken öğreten çeşitli etkinliklerin hazırlandığı dergide, matematiğin eğlenceli oyunlarından biri olan "kendoku" anlatıldı, bulmacalar ve sanat etkinlikleri yer aldı.

Ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan dergide ise Anıtkabir ile çeşitli müzelere sanal gezintiler, geri dönüşüm ve sıfır atık farkındalığını artıracak etkinlikler ile "siber güvenlik" üzerine eğitsel oyunlara yer verildi.

- OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DE ETKİNLİK TAKVİMİ HAZIRLANDI

Bakanlıkça, okul öncesi öğrencileri için de "Aile ve Çocuk Ara Tatil Etkinlik Takvimi" hazırlanarak erişime açıldı.

Takvimde ara tatilde bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığının sağlanmasına yönelik etkinliklere yer verilirken "Atatürk'ü Anıyorum" içerikleri detaylı şekilde anlatıldı.

Çocukların aileleri ile doğada zaman geçirmesi için "doğa zamanı", ailece evde yapılacak bir etkinlik veya bir oyunun yer aldığı "etkinlik zamanı" bölümlerinin de yer alığı takvimde, çocukların aileleriyle birlikte yapabilecekleri "ailemle mutfaktayım", "origami", "bilimsel keşif" gibi başlıklarda etkinlikler de hazırlandı.

Söz konusu dergi ve etkinlik takvimine, MEB'in internet sitesinden ulaşılabiliyor.

  • Milli Eğitim Bakanlığı
  • Arada 1 Tatil Dergisi

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