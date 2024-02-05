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Eğitim

MEB duyurdu: Tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşuyla anılacak.

AA5 Şubat 2024 Pazartesi 16:25 - Güncelleme:
MEB duyurdu: Tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen yazıda, tarihin her döneminde şanlı bir duruş sergileyen ve geçmişi gurur abideleriyle dolu olan milletin, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne erişene dek birçok felakete uğradığı hatırlatıldı.

Dünya tarihinde eşine ender rastlanacak zorlukları, milletin tam bir seferberlik ruhuyla, devlet-millet omuz omuza vererek aştığı vurgulanan yazıda, zorlukların kurtuluşun ve dirilişin tek yolunun da birlikten, beraberlikten, kardeşlikten, yekvücut olarak dayanışmanın gücüne sarılmaktan geçtiği bilinerek verilen mücadelelerle aşıldığı ve bu dayanışma ruhunun milletin geleceğe hep güvenle bakmasını sağladığı belirtildi.

1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞUNDA BULUNULACAK

Milletin zor günlerde doğal bir refleks olarak gösterdiği tarihi dayanışmanın son örneğinin "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ilk anından itibaren en güçlü şekilde ortaya çıktığına dikkat çekilen yazıda, şunları kaydedildi:

"Afetten etkilenen vatandaşlarımızın, barınmadan gıda ve giyime kadar tüm ihtiyaçlarının devlet millet olarak 'asrın birlikteliğinin' tezahürüyle bir bütün halinde karşılandığı deprem sonrası günlerde MEB camiası da felaketten etkilenen illerde organize olarak yaraları sarıp kayıpları telafi etmek için afetzedelere yönelik destek çalışmalarını aralıksız sürdürmüştür.

Gidenleri geri getiremesek de 50 binin üzerinde vatandaşımızı toprağa verdiğimiz asrın felaketinin izlerinin süratle silinmesi için MEB camiasının her ferdi tam bir irade, kararlılık ve zorlukların üstesinden gelme azmiyle çalışmaya devam edecek, gerek depremzede vatandaşlarımızı gerekse deprem şehitlerimizi asla unutmayacaktır. Bu sebeple 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak amacıyla Bakanlığımız bünyesindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 6 Şubat 2024'te 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır."

  • milli eğitim bakanlığı
  • 6 şubat depremi

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