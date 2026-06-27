MEB duyurdu! UDSP cevap anahtarları yayımlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB tarafından bugün gerçekleştirilen UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı tamamlandı.

8. sınıf, hazırlık sınıfı, 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav, uluslararası diploma ve sertifika programlarına yönelik yabancı dil yeterliliklerinin ölçülmesi amacıyla İngilizce ve Almanca uygulandı.

Adaylara 50 soru yöneltilen sınavda, cevaplama süresi olarak 110 dakika verildi.

Yazılı sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.