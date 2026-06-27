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Eğitim

MEB duyurdu! UDSP cevap anahtarları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İngilizce ve Almanca dillerinde gerçekleştirilen Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı'nın soru kitapçıkları ile cevap anahtarları kurumun internet sitesinde yayımlanırken, sonuçların 20 Temmuz'da açıklanacağı duyuruldu.

AA27 Haziran 2026 Cumartesi 14:45 - Güncelleme:
MEB duyurdu! UDSP cevap anahtarları yayımlandı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB tarafından bugün gerçekleştirilen UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı tamamlandı.

8. sınıf, hazırlık sınıfı, 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav, uluslararası diploma ve sertifika programlarına yönelik yabancı dil yeterliliklerinin ölçülmesi amacıyla İngilizce ve Almanca uygulandı.

Adaylara 50 soru yöneltilen sınavda, cevaplama süresi olarak 110 dakika verildi.

Yazılı sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

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