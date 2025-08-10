MEB duyurdu: YTÖP yürürlüğe girdi

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yaşayan yabancı öğrencilerin Türkçeyi etkili şekilde öğrenmelerini sağlamak, sosyal uyumlarını desteklemek ve eğitim hayatlarına katkı sunmak amacıyla Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen PIKTES Projesi kapsamında YTÖP hazırlandı.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulan ve Kurul Kararı ile kabul edilen program, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (Common European Framework of Reference for Languages-CEFR) esas alınarak ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) Öğretim Programları Ortak Metni gözetilerek tasarlandı.

Hem bilişsel hem sosyokültürel boyutları önceleyen bütüncül bir yaklaşımı temsil eden YTÖP'ün hazırlanmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yetkin ve erdemli insan yetiştirme hedefi doğrultusunda temel aldığı "erdem-değer-eylem" çerçevesi dikkate alındı.

YTÖP, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında benimsenen eylem odaklı yaklaşımı içerirken Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde benimsenen kültürel bağlam ögeleri ile bireyin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimine odaklanan bütüncül eğitim yaklaşımını da temeline aldı. Aynı zamanda programda, öğretim hedefleri ve içerikler ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu hale getirildi.

- TÜRKÇE ÖĞRENİMİNDE REHBER NİTELİĞİ TAŞIYOR

Dil öğretiminde iletişimsel yaklaşımı temel alan YTÖP, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki yabancı öğrencilerin A1 öncesi, A1, A2, A2+ ve B1 dil düzeylerinde Türkçe öğrenmeleri için rehber niteliği taşıyor.

Ayrıca Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında hazırlanan 7-10 yaş ve 11-15 yaş genç öğrenenler tanımlayıcıları da hedef grubun Türkçe dil öğrenme ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde karşılamak amacıyla YTÖP'e dahil edildi.

Program, yabancı öğrencilerin Türkçeyi doğru, akıcı ve işlevsel biçimde kullanabilmeleri için kapsamlı ve standartlara uygun bir öğretim çerçevesi sağlıyor.

YTÖP, yalnızca bir dil öğretim programı olmanın ötesinde farklı kültürlerden gelen öğrencilerin ülkede ortak bir iletişim dili etrafında buluşmalarını ve sosyal uyum sürecine aktif katılımlarını destekleyen bir eğitim vizyonunu temsil ediyor.