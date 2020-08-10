10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:07 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:07

LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca öğrenci MEB E okul VBS girişi ile lise yerel yerleştirme puanlarını öğreniyor. LGS yerel yerleştirme kılavuzunda LGS tercihlerine dair tüm tarihler ve bilgiler yer alıyor. Hangi okulu kazandıklarını ya da yerleşip yerleşemediklerini MEB E okul VBS girişi ile lise yerel yerleştirme puanları aracılığıyla görüntüleyebilecek olan öğrenciler, bu sonuçlara göre nakil tercihi yapıp yapmayacaklarına da karar verecek. LGS yerel yerleştirme kılavuzu pdf 2020 MEB sayfası haberimizde yer alıyor.

8. sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve nakil başvurusunda bulundu. 20-29 Temmuz tarihleri arasında yapılan LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. MEB E okul VBS girişi ile lise yerel yerleştirme puanlarına http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

MEB E OKUL VBS GİRİŞİ İLE LGS YERLEŞTİRME PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS tercihlerini yapan milyonlarca 8. sınıf öğrencisi tercih ettikleri okullarda eğitim görüp göremeyeceğini http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. LGS yerel yerleştirme ile ilgili detaylara LGS yerel yerleştirme kılavuzu pdf sayfası üzerinden erişebilirsiniz.

LGS YEREL YERLEŞTİRME KILAVUZU PDF

LGS YEREL YERLEŞTİRMESİ NASIL YAPILACAK?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.



LGS TERCİH SONUÇLARI VE BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI

LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın meb.gov.tr ve eokul.meb.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.

LGS TERCİH VE KAYIT TAKVİMİ

MEB'in LGS yerel yerleştirme kılavuzunda yer alan takvime göre, LGS tercih sonuçları ve boş kontenjanlar 10 Ağustos 2020'de açıklanacak.

LGS yerel yerleştirme kılavuzunda yer alan esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

LGS yerel yerleştirme kılavuzunda yer alan esas 1. nakil sonuçları Ağustos'un 17'sinde 2020 tarihinde ilan edilecek.

LGS yerel yerleştirme kılavuzunda yer alan esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

LGS yerel yerleştirme kılavuzunda yer alan esas 2. nakil başvuru sonuçları Ağustos'un 24'ünde ilan edilecek.