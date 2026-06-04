MEB, ''Eğitimin Yüzyılında 3 Yıl Bülteni''ni yayımladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bültende 3 yılda gerçekleştirilen faaliyetlerin çeşitliliğini ve niteliğini ortaya koyan 400'ün üzerinde seçili çalışma yer alıyor.

Bültenin takdim yazısını kaleme alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın öncelikli kurumsal sorumluluğunun çağın gereksinimlerini doğru analiz ederek gelecek hedeflerine odaklı, yenilikçi kapasitesi yüksek ve sosyokültürel farkındalığı gelişmiş bireyler yetiştirmek olduğunu belirtti.

"Bu bağlamda eğitim felsefemiz, geçmişin durağan bir tekrarı ya da bugünün geçici akımlarına sıkışmış bir bakış açısından ziyade köklü medeniyet mirasımızın tarihi ve kültürel birikimini kendine şiar edinmiş dinamik bir gelecek inşa etmektir." ifadesini kullanan Tekin, şunları kaydetti:

"Tüm insanlığa evrensel ölçekte katma değer sunacak öğrencilerimizin, entelektüel yetkinliğe ve etik değerlere sahip iyi insanlar olarak yetişmeleri adına çalışmalarımızı aralıksız bir gayret ve sorumlulukla sürdürmekteyiz. Gücünü tarihsel müktesebatımızdan, milli hafızamızdan, bilimsel metodolojiden ve insani değerlerden alan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, sürdürülebilir bir geleceği inşa etmek için en güçlü stratejik dayanaklarımızdandır. Bakanlığımızın misyonu, nitelikli eğitim kadromuzla uluslararası standartlardaki programlar çerçevesinde, tüm farklılıkları dikkate alarak bireylerin zihinsel, bedensel, sosyal ve Türkçe dil gelişimini destekleyen, ülkemizin ihtiyaç duyduğu iş gücünü karşılayan, becerileri ölçen yeni bir eğitim sistemi ile milli, manevi ve kültürel değerlerine bağlı, sağlıklı nesiller yetiştirmektir."

- "TARİHSEL SÜREÇTE ÜSTLENDİĞİMİZ KURUCU ROL, EĞİTİM POLİTİKALARIMIZIN VİZYONUNU ŞEKİLLENDİRMEKTEDİR"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin teorik bilgiyi pratik beceriye dönüştüren, öğrenci merkezli, bireysel farklılıkları gözeten esnek bir yol haritası sunduğunu belirten Yusuf Tekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarihsel süreçte medeniyetler arası etkileşimde üstlendiğimiz kurucu rol, bugün de eğitim politikalarımızın küresel vizyonunu şekillendirmektedir. Yenilenen ve sadeleştirilen müfredat mimarimiz bir yandan yapay zeka ve dijitalleşme çağının gerektirdiği günümüz yetkinliklerini sisteme entegre ederken diğer yandan kültürel kodlarımızın ve insani değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasında köprü işlevi görmektedir.

Türkiye Yüzyılı'nda eğitim başta olmak üzere hayatın her alanında daha iyi bir geleceğe adım atmak için Haziran 2023-Haziran 2026 döneminde gerçekleştirilen faaliyetlerimizin tamamını kitaplara sığdıramasak da seçili çalışmalarla bir renk katmak istedik. Bu vesileyle, MEB olarak evlatlarımızın ve ülkemizin geleceği için stratejik hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğimizi belirterek hayata geçirilen her bir faaliyetimizde emekleri olan tüm eğitim paydaşlarımıza şükranlarımı sunarım."

- VELİLERLE AİLENİN EĞİTİME KATILIMI İÇİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR BÜLTENDE

Bültende Türkiye Yüzyılı, Eğitimin Yüzyılı ve Köklerden Geleceğe Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ekseninde, çağa yön verebilecek becerilerle donatılmış, milli ve manevi değerlere sahip yeni nesil yetiştirme hedefinin altı çizildi.

Öne çıkan diğer başlıklar arasında Öğretmenlik Mesleği Kanunu, Milli Eğitim Akademisi, eğitim yolculuğunda en az öğretmenler kadar kritik rol üstlenen veliler ile ailenin eğitime katılımı için yürütülen çalışmalar yer aldı.

Bültende eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren demokratikleşme adımlarına, 6 Şubat 2023 depremlerini yaşayan 11 ilde eğitim hayatının kesintisiz sürmesi için yapılan yatırımlara ve öğretmenler odası buluşmalarına da yer verildi.

Bültene "sgb.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.