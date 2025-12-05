İSTANBUL 20°C / 11°C
Eğitim

MEB harekete geçti! Okula başlama yaşı değişecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı okula başlama yaşı konusunda yeni düzenleme için çalışma başlattı. Amaç akran zorbalığının ve akademik uyum sorununun önüne geçmek.

HABER MERKEZİ5 Aralık 2025 Cuma 09:06 - Güncelleme:
Sınıf içi yaş farklılıkları en aza indirilecek, akran zorbalığı engellenecek, öğrencilerin akademik uyum sorununun önüne geçilecek...

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokula başlama yaşını yeniden belirleyecek düzenleme için harekete geçti.

Mevcut eğitim sisteminde 69 ayını dolduran çocuklar Eylül ayı sonu itibarıyla ilkokula başlıyor.

Veliler, dilekçe vererek 66-68 ay aralığındaki çocuğunu okula erken başlatabiliyor. Ya da 69, 70 ve 71 ayını dolduran çocuğunun ilkokula başlamasını bir yıl erteleyebiliyor.

3 AY ERKENE ÇEKİLEBİLECEK

Uzmanlar, aynı sınıfta okuyan çocuklar arasında yaş farkı arttıkça akran zorbalığının da artabileceğini vurguluyor.

TRT Haber'in haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokula başlama yaşının 69 aydan 72 aya çıkarılması konusunu gündemine aldı.

Edinilen bilgiye göre, velilere tanımlanan esneklikte de düzenleme yapılacak. Veliler dilekçe vererek, okula başlama yaşını 3 ay erkene çekebilecek.

