MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları yönetmeliğinde değişiklik: Kurs bitirme belgeleri e-Devlet'ten alınacak

DHA 12 Haziran 2021 Cumartesi 14:29 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 14:29

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, yazılı açıklama yaparak, MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını belirtti. Büyük, yönetmeliğin ilkinin 2018 yılında yayımlandığını hatırlatarak, "Bazı maddeler hayata geçirilememiş, bazı maddelerde de uygulama birliği sağlanamamıştı. Bu haliyle istek ve ihtiyaçlar tatmin edici düzeyde karşılanamıyordu. Hızla artan bilgi ve gelişen teknoloji; eğitim sürecini teknolojik yeniliklerle uyumlu hâle getirme gerekliliğini doğurmakla birlikte bireylerin eğitim ihtiyaçlarını artırmaktadır. Taşra teşkilatımızdan Genel Müdürlüğümüze ulaşan istek ve ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak, değişen bilgi akışına ve gelişen teknolojik yeniliklere ayak uydurmak ve ortaya çıkan ihtiyaçları karşılayabilmek amacıyla bahse konu yönetmelikte gerekli değişiklikleri yapma ihtiyacı hâsıl olmuştur" dedi.

'YILLIK 8 MİLYON BELGE E-DEVLET'TEN ALINACAK'

Büyük, yönetmelikte yapılan iyileştirme ve değişiklikleri maddeler halinde şöyle sıraladı:

1) Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, e-Devlet uygulamalarına entegrasyon sağlanması amacıyla basılı olarak verilen yıllık ortalama 8 milyon kurs bitirme belgesi elektronik ortama taşınarak kâğıt ve basım maliyetinden tasarruf sağlanacaktır. Vatandaşlarımız kurs bitirme belgelerini e-Devlet üzerinden alabileceklerdir.

2) Ders ücreti karşılığı ücretli usta öğretici olarak görevlendirilecek kişilerin müracaatı, görev sıralaması ve göreve başlatılmalarıyla ilgili çizelge güncellenerek müracaatlar eylül ayına çekilerek hakkaniyete uygun bir düzenleme yoluna gidilmiştir. Lisans ve lisansüstü eğitime sahip usta öğretici adayların görev almalarındaki sorunlar ortadan kaldırılmıştır.

3) Engelli öğretmenler ve engelli çocuğu ve/veya bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyi olanlar ile hamile öğretmenlerin ders programı çizelgesi ile nöbet uygulaması hususunda pozitif ayrımcılık yapılmıştır.

4) Olgunlaşma enstitülerinin kursiyeri bulunmayan 'araştırma', 'tasarım ve üretim' ve 'tanıtım ve pazarlama' bölümlerinde görevli öğretmenlerin çalışma sürelerine ilişkin uygulamada karşılaşılan tereddütler ortadan kaldırılmıştır.

5) Komisyon toplantıları, kurs açma onayları gibi bürokratik işlemler asgari düzeye indirilerek, uygulamalarda tekrardan kaçınılarak emek ve zaman tasarrufu sağlanması hedeflenmiştir.

6) Özel, resmî kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yapılacak protokollerde bir takım standartlar getirilerek kolaylıklar sağlanmıştır.

7) Yeni kurs talebi olması hâlinde, 15 günlük olan yeniden duyurma süresi 7 güne çekilmiştir.

8) Yılda iki kez toplanan hayat boyu öğrenme komisyonu yılda bir defaya indirilerek her yıl ağustos ayı içerisinde toplanmasına karar verilmiştir.