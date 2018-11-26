Milyonları ilgilendiriyor, bugün başladı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın elektronik ortamda verdiği hizmetlerin tümü tek platformda birleştirildi.
- AA
Buna göre, aralarında e-Okul sisteminin de bulunduğu tüm elektronik hizmetlere, bugünden itibaren https://mebbis.meb.gov.tr adresinden erişim sağlanacak. Platforma giriş için e-Devlet şifreleri de kullanılabilecek. Çalışma ile "2023 Eğitim Vizyonu"nda, mevcut bilgi sistemlerinin entegrasyonu ve veriye dayalı yönetim anlayışı çerçevesinde süreçlerin iyileştirilmesi hedefi doğrultusundaki ilk adım atılmış oldu.
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