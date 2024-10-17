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Eğitim

MEB: İl bazlı ders başlangıç saatlerini belirlemekte yetki valiliklerin

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen 'okul ve ders saati uygulaması' konulu genelgede, il bazlı ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu hatırlatıldı.

DHA17 Ekim 2024 Perşembe 20:10 - Güncelleme:
MEB: İl bazlı ders başlangıç saatlerini belirlemekte yetki valiliklerin
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Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen genelgede, derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenmesi ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları istendi. Mevzuatlarla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesinin kararlaştırıldığı hatırlatılan genelgede, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde de ders yılının 180 iş gününden az olmamasının esas olarak belirlendiği aktarıldı.

YETKİ VALİLİKLERE VERİLDİ

İlk ve ortaöğretim okullarındaki derslerin başlama ve bitiş saatleri ile ilgili olarak Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan ilgili hükümlere yer verilen genelgede, ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre günlük çalışma saatlerini belirleme yetkisinin illerde valiliklere verildiği anlatıldı.

Genelgede, mevzuat hükümleri uyarınca yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi dolayısıyla 'kış saati' şeklinde düzenleme talebine ilişkin olarak il bazlı mesai ve ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu hatırlatıldı.

TÜM TEDBİRLERİN ALINMASI İSTENDİ

Öte yandan genelgede, gün doğumu ve batımı ile toplumsal şartlar göz önünde bulundurularak okullardaki ders saatlerinin planlanmasının derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenerek öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alınması istendi.

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