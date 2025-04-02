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Eğitim

MEB, ilk defa açılacak 3 yeni özel öğretim kurumuna ilişkin standartları belirledi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 'öğrenci etkinlik merkezleri', 'dil, konuşma ve ergoterapi merkezleri' ile 'rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri' olmak üzere üç yeni özel öğretim kurumuna ilişkin standartların yer aldığı Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi yayımlandı.

AA2 Nisan 2025 Çarşamba 10:54 - Güncelleme:
MEB, ilk defa açılacak 3 yeni özel öğretim kurumuna ilişkin standartları belirledi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 Ocak 2025 tarihli ve 32771 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile tanımlanan üç yeni özel öğretim kurumuna ilişkin binaların fiziki yapısı, gerekli araç gereçler ile personel standartları yönergede yer aldı.

İlkokul çağındaki çocuklara yönelik kurulan "öğrenci etkinlik merkezleri", öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaki gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Merkezlerde ayrıca, öğrencilere ödev ve proje çalışmalarında bireysel destek sunulacak.

Bu kurumlarda merkezin faaliyet alanına uygun öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar görev alabilecek.

- DİL, KONUŞMA VE ERGOTERAPİ MERKEZLERİNDE BİREYSEL VE GRUP EĞİTİMİ VERİLEBİLECEK

İkinci tür özel kurum olan "dil konuşma ve ergoterapi merkezleri" ile bireylerin iletişim becerilerinin geliştirilmesi, konuşma akıcılığı, yaşa ve kültüre uygun ses özelliklerinin kazandırılması ile toplumsal uyumun artırılması amaçlanıyor.

Bu merkezlerde hem bireysel hem de grup eğitimi verilebilecek. Programlara göre, uzman öğretici kadrosunda olmak üzere ergoterapist, dil ve konuşma terapisti, odyolog ve konuşma bozuklukları uzmanları görev yapabilecek.

- REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA MERKEZLERİ, PROFESYONEL DESTEK SUNACAK

Üçüncü olarak tanımlanan "rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri", bireylerin kendini tanıması, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmesi ve psikolojik iyilik halinin artırılmasına yönelik bireysel ve/veya grup temelli profesyonel olarak psikolojik destek sunacak, burada mesleki gelişimi destekleyici eğitimler de düzenlenecek.

Bu merkezlerde rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve psikologlar görev alabilecek.

Yeni düzenlemelerle öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre gelişimlerini destekleyen, iletişim becerilerini artıran ve psikolojik destek sağlayan özel kurumların sayısının artması hedefleniyor.

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