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Eğitim

MEB, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için etkinlik kitapları hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, ilkokul ve ortaokul kademeleri için 'etkinlik kitapları', okul öncesi kademesi için ise 'aile-çocuk etkinlik takvimi' hazırlandı.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 10:39 - Güncelleme:
MEB, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için etkinlik kitapları hazırladı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hazırlanan ve dijital içeriklerle zenginleştirilen "15'te 15" etkinlik kitabıyla öğrencilerin aileleriyle ve arkadaşlarıyla kaliteli vakit geçirmesi amaçlanıyor.

Kitaplarda öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak temalar ve konuların zengin içeriklerinin yanı sıra oyunlar aracılığıyla öğrencilerin, merak, akıl yürütme, keşfetme, konsantrasyon, görsel algıyı ve hafızayı güçlendirme, problem çözme, analiz yapma, ileriye dönük düşünme ve strateji geliştirme, günlük hayatta karşılaşılan sorunları çözme becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Okul öncesi kademesine yönelik hazırlanan "Okul Öncesi Eğitim Yarıyıl Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi"nde ise yarıyıl tatilinde çocuklara sunulan öğrenme deneyimlerinin zenginleştirilmesi, aileyle geçirilen zamanın niteliğinin artırılması ve okul ile ev arasındaki devamlılığın desteklenerek çocukların edindiği bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığının sağlanması amaçlanıyor.

Bu takvimle ailelere, ara tatil dönemi boyunca çocuklarıyla nitelikli vakit geçirebilmeleri için günlük etkinlik önerileri sunuluyor.

Takvimde yarıyıl tatili süresince her gün için farklı etkinlik, tekerleme, şarkı ve oyunlara yer veriliyor.

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