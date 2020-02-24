MEB LGS 2020 Şubat ayı örnek soruları yayınlandı! LGS 2020 Şubat sözel sayısal örnek soruları sizlerle

24 Şubat 2020 Pazartesi 11:09 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 11:09

MEB LGS 2020 Şubat ayı örnek soruları yayınlandı. LGS 2020 Şubat sözel sayısal örnek sorularına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan örnek sorular güncel olarak araştırılıyor. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü geçen sene olduğu gibi bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayınlayacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından LGS Şubat ayı örnek soruları hakkında araştırmalar da hız kazandı. Öğrenciler tarafından büyük bir heyecanla beklenen LGS Şubat ayı örnek sorularına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

MEB LGS 2020 ŞUBAT AYI ÖRNEK SORULARI YAYINLANDI!

LGS Şubat ayı örnek soruları erişime açıldı. Adaylar kitapçığa, ‘//odsgm.meb.gov.tr’ adresinden ulaşabilecek. Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

MEB LGS ŞUBAT AYI ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SORULARI NASIL OLACAK?

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.