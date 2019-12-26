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Eğitim

MEB LGS Aralık ayı örnek soruları 2020 yayında! LGS 2020 örnek soruları sizlerle!

Öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği LGS Aralık ayı örnek soruları 2020 yayında. 2020 LGS sınavına hazırlıklar devam ederken bir yandan da MEB tarafından LGS örnek soruları yayınlanmaya devam ediyor. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü geçen sene olduğu gibi bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayınlamaya devam ediyor. LGS 2020 örnek sorularına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

26.12.2019  12:05 - Güncelleme: 26.12.2019  12:05
MEB LGS Aralık ayı örnek soruları 2020 yayında. LGS 2020 örnek sorularına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan örnek sorular öğrenciler tarafından güncel olarak takip ediliyor. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü geçen sene olduğu gibi bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayınlayacağını duyurmuştu. LGS Aralık ayı örnek soruları bugün adayların erişimine açıldı. LGS 2020 örnek soruları sizlerle.. 
 
MEB LGS ARALIK AYI ÖRNEK SORULARI 2020 YAYINDA! 
MEB LGS Aralık ayı örnek soruları 2020 yayında. LGS 2020 örnek sorularına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
 

2020 ARALIK AYI LGS ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ 

LGS 2020 NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.
 
Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.
 
LGS SORULARI NASIL OLACAK?
Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.
 

 
LGS NEDİR?
2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.
 
Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.
 
LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

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