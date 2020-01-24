24.01.2020 11:05 - Güncelleme: 24.01.2020 11:05

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan örnek sorular öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü geçen sene olduğu gibi bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayınlayacağını duyurmuştu. MEB LGS Ocak ayı örnek soruları 2020 yayında! LGS 2020 örnek soruları burada..

MEB LGS OCAK AYI ÖRNEK SORULARI 2020 YAYINDA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Giriş Sınavı (LGS) için hazırlanan ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı. MEB, 7 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS için dördüncü örnek soru kitapçığını ‘http://odsgm.meb.gov.tr’ adresinden yayımladı.

OCAK AYI SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

OCAK AYI SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

LGS SORULARI NASIL OLACAK?

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.