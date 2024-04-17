İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2024 Çarşamba / 9 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5396
  • EURO
    34,6845
  • ALTIN
    2500.04
  • BIST100
    9627.15
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Eğitim

MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere destek olmak amacıyla hazırladığı yeni örnek soru ve çözümlü videoları yayımlandı.

AA17 Nisan 2024 Çarşamba 12:02 - Güncelleme:
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
ABONE OL

MEB'den yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçıkları öğrencilerin erişimine açıldı.

Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere 45 soru yer alıyor.

Örnek sorularda 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alındı.

Bu kapsamda sorular, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma ve eleştirel düşünme gibi bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı.

Soruların hazırlanmasında, ilgili derslerin öğretim programında belirtilen konu ve kazanımlar ile ders kitapları rehber alındı.

Soruların çözümleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "YouTube" kanalından da izlenebiliyor.

  • MEB LGS örnek soruları
  • çözümlü videolar
  • öğrenci destek

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.