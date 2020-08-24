24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:01 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:01

LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından, ikinci tercihlerinde de yerleşemeyen öğrenciler için MEB lise taban puanları için arayış süreci başladı. LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarında boş kalan kontenjanlara, hiçbir lise kazanamayan öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. 2. nakil sonrası lise taban puanları ve boş kontenjanları öğrenmek isteyen lise adayları e okul üzerinden işlemlerini geçekleştirebilecekler. MEB lise taban puanları boş kontenjanlar 2020 il ve ilçelerdeki okulların listesi haberimizde yer alıyor.

2. NAKİL SONRASI LİSE TABAN PUANLARI

24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Bu kapsamda MEB lise taban puanları boş kontenjanlar 2020 öğrenciler tarafından yeniden gözden geçiriliyor.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç, sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar müracaat edeceklerdir.

MEB LİSE TABAN PUANLARI BOŞ KONTENJANLAR 2020

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” veya “https://eokul.meb.gov.tr” internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonucuna göre, öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti. Liselere Geçiş Sistemi ile beraber MEB tarafından yayımlanan takvime göre LGS 2. Nakil sonuçları için MEB bugünü yani 24 Ağustos'u işaret etmişti. Öğrenciler sonuçlarını http://www.meb.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecek.

Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan "Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu"na göre, yerel yerleştirmeye esas nakilde, öğrencilerin "mezun oldukları okulda geçirdikleri dönem sayısı"na bakılmayacak. Yerel yerleştirmeye esas nakil sırasıyla; ortaöğretim kayıt alanı, ortaokul başarı puanı (OBP), devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.