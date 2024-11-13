MEB 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulu' kursları açacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yeni müfredatla getirilen ve öğrenciyi akademik, zihinsel, sosyal, duygusal, duyuşsal, fiziksel ve ahlaki açıdan bir bütün olarak gören bütüncül eğitim yaklaşımı modeli kapsamında ebeveynlere de eğitim verilecek. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, çocukların bütüncül gelişiminde ailenin en önemli etkenlerden biri olduğunu gösteren araştırma sonuçlarından hareketle halk eğitimi merkezlerindeki Aile Okulları kapsamına, 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulu' kurs programını da dahil etti. Öğrenci velilerinin katılabileceği kursların programı, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli', 'Türk sosyal hayatında aile', 'ailece nitelikli zaman', 'ailede kültürel zenginlik', 'çocuğun başarısında aile', 'sosyal etkinliklere katılımın ve çevre bilincinin aile ve çocuk üzerindeki etkisi', 'hane içi dijital eğitim' ve 'akran ve arkadaşlık ilişkileri' olmak üzere 8 konudan oluşuyor" denildi.

'KURSLAR, MAARİF MODELİ FORMATÖRLERİNCE VERİLECEK'

MEB'e bağlı halk eğitimi merkezlerinde, yüz yüze uygulanacak ve ücretsiz düzenlenecek kursların, 32 ders saati olarak planlandığı belirtilerek, "Kurslar, Maarif Modeli formatörleri tarafından verilecek. Kurslar için alan uzmanlarınca çocukların bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal iyi olma durumunu ve sosyal yönlerini geliştirecek; doğal ortamda, aileleriyle, arkadaşlarıyla uyum içinde nitelikli zaman geçirmelerini sağlayacak oyun ve etkinlikler hazırlandı. Velilerin öneri niteliğindeki bu etkinlikleri kursun ardından çocuklarıyla da gerçekleştirmesi beklenecek. Kurslarda, bakanlıkça okul ile aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla çekilen 'Ailem' dizisinden de bölümler izletilecek. Kurslara katılmak isteyen tüm öğrenci velileri, 'e-yaygin.meb.gov.tr' üzerinden ya da şahsen başvuru yapabilecek" ifadelerine yer verildi.

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' konulu derslerde modelin felsefesi hakkında bilgilerin aktarılacağı, yeni öğretim programlarının beceriler çerçevesine yönelik yapısı ile velilerin rolünün anlatılacağı kaydedildi. Ayrıca,modelin eylemlerden değerlere, değerlerden erdemli insana, erdemli insandan nihai hedef olan yaşanabilir çevrede, aile ve toplum ile huzurlu insana ulaşmayı amaçlayan yapısının aktarılacağı vurgulandı. Kurslarda, çocuğun akademik başarıları, sosyal ve duygusal becerilerden oluşan bütüncül gelişiminde ailenin rolüne ilişkin bilgiler de aktarılacağı, modelin uygulanmasında veliye düşen görev ve sorumlulukların detaylandırılacağı aktarıldı.

'DİJİTAL BAĞIMLILIĞI ÖNLEME YOLLARI ANLATILACAK'

Açıklamada, "'Türk sosyal hayatında aile' başlıklı derslerde toplumsal bir kurum olarak aile, tarihsel süreçte Türk aile yapısı, Türk aile yapısındaki değişim ve dönüşüm, Türk aile yapısının karşılaştığı güncel sorunlar, mahalle kültürü ve komşuluk ilişkileri aktarılacak. 'Ailece nitelikli zaman' başlıklı derslerde çocukla nitelikli zaman geçirmek, oyunun aile içi iletişimdeki yeri, oyunun çocuk gelişimine etkisi ile oyun ve etkinlikler anlatılacak. 'Ailede kültürel zenginlik' başlıklı derslerde kitap okuma alışkanlığı kazandırmada, çocukların kültürel ve sanatsal yönlerini güçlendirmede ailenin görev ve sorumlulukları ile kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımın önemine ilişkin içerikler sunulacak. 'Çocuğun başarısında aile' başlıklı derslerde rol model olarak aile tiplerine vurgu yapılacak. 'Sosyal ekinliklere katılımın ve çevre bilincinin aile ve çocuk üzerindeki etkisi' başlıklı derslerdeki başlıklar ise örneklerle anlatılacak. 'Hane içi dijital eğitim' başlıklı derslerde ailelere bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımındaki rolleri anlatılacak. Dijital ortamların çocuklar üzerindeki etkileri ile dijital bağımlılık ve bağımlılığı önleme yollarına ilişkin bilgiler verilecek. 'Akran ve arkadaşlık ilişkileri' konulu derslerde akran gruplarının olumlu ve olumsuz işlevleri, akran ilişkilerini iyileştirme ve geliştirme yolları ile özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların velilerine yönelik eğitimler verilecek" denildi.