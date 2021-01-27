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Eğitim

MEB müjdeyi verdi: 500 atama yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar arasından 500 engelli öğretmen atayacak.

AA27 Ocak 2021 Çarşamba 14:51 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 14:51
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Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, 2018-2020 yıllarındaki EKPSS'ye katılanlar arasından atama yapılmak üzere 1-5 Şubat'ta ön başvurular alınacak.

Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 11 Şubat'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle 15 Şubat'a kadar yapabilecek.

Atamalar, 16 Şubat'ta yapılacak.

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