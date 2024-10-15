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Eğitim

MEB ortak sınavlar için soru dağılım tablolarını yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ülke genelinde bu yıl yapılacak ilk ortak yazılı sınavların konu soru dağılım tabloları yayınlandı.

AA15 Ekim 2024 Salı 13:30 - Güncelleme:
MEB ortak sınavlar için soru dağılım tablolarını yayınladı
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Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, 9 Eylül 2023'te yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği" ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullardaki ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirilmiş, yeni mevzuat gereği ülke geneli ortak yazılı sınavlar, ilk defa 2023-2024 eğitim öğretim yılında 6. ve 9. sınıf düzeylerinde uygulanmıştı.

Bu yılın eğitim öğretim döneminde sınavların sınıf düzeyleri ve sayısı artırılarak 6, 7, 9. ve 10. sınıf düzeylerinde yine aynı derslerden ülke genelinde 12 ortak yazılı sınav yapılacak.

Bu doğrultuda, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu veya kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayınlandı.

2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. dönem 1. yazılıları 6. Sınıf Türkçe ile 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 30 Ekim Çarşamba günü, 6. sınıf matematik ile 10. sınıf matematik dersleri için ise 31 Ekim Perşembe günü ülke genelinde ortak yapılacak.

Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar, 6. sınıf Türkçe dersi 7, 6. sınıf matematik dersi 7, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 8, 10. sınıf matematik dersi 7 adet açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak.

  • Milli Eğitim Bakanlığı
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