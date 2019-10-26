MEB ‘Pardus’ için düğmeye bastı
MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ile TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), açık kaynak kodlu milli işletim sistemi ‘yeni nesil Pardus’un okullarda yaygınlaştırılmasına yönelik iş birliğine gitti.
MEB’e özel hazırlanan bir versiyon olan ‘yeni nesil Pardus’un öncelikle 60 bin etkileşimli tahtada kullanılması hedefleniyor. Pardus ardından tüm okullardaki etkileşimli tahtalar ve bilgisayarlarda devreye alınacak. İmzalanan sözleşme kapsamında ayrıca okullardaki etkileşimli tahtalar için özelleştirilen Pardus ETA ve bu işletim sistemine sahip etkileşimli tahtaların uzaktan kontrolünü sağlayacak, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen merkezi yönetim sistemi LiderAhenk’in yeni versiyonları geliştirilecek. Ayrıca öğretmenlerin sınıfta etkileşimli tahtaları daha kolay ve etkin kullanmasına imkan tanıyacak bir arayüz devreye alınacak.
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