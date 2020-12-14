14 Aralık 2020 Pazartesi 13:35 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 13:35

MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı tablet ihtiyacı olan öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. Corona virüsü nedeniyle uzaktan devam eden eğitimde ihtiyaç olan tabletler için MEB tarafından ücretsiz dağıtım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tablet başvurusu hakkında araştırmalar sürerken konu hakkında açıklama yapan Bakan Ziya Selçuk, , "21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak, 2021 Ocak ortasına kadar ilave 300 bin tablet daha dağıtılacak." dedi. Peki MEB tablet başvurusu nasıl yapılır?

MEB ücretsiz tabletler milli eğitim müdürlüklerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada Aralık ayı içerisinde yeni bir tablet dağıtım sürecine girildiğini 14 Aralık itibariyle sürecin başlayacağı ve bu ay içerisinde belirli periyotlar ile 300 bin tabletin dağıtımının gerçekleştirileceği Ocak ayı ortasına kadar ise toplamda 500 bin tablet dağıtılacağını duyurdu.

MEB TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MEB tarafından yapılacak olan 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı kapsamında öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek. Bu kapsamda öğrencilerin ailelerinin gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterlere göre sıralama yapıldı ve bu sıralamaya göre dağıtım yapılacak.

BAKAN SELÇUKTAN 500 BİN TABLET AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tablet dağıtımıyla ilgili şunları ifade etti;

Dünyada sadece 4 ülke öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı kurabildi. Bunlardan biri Türkiye. Salgın sürecinde uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart tarihinden bugüne kadar yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilen EBA platformu, dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi olmuştur.

Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların da desteğiyle 150 bin civarında tablet dağıtıldı. Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor. 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tableti daha dağıtmış olacağız. Bugün de başlıyoruz. 2021 Ocak ortasına kadar 300 bin ilave tableti dağıtmış olacağız. Bu tabletlerin tamamı internet bağlantılı.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya, ortaöğretimde de 18'den 11'e düşmüştür.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?

Bakan Selçuk tablet dağıtımı hakkında daha önce yaptığı açıklamada, "Aralığın 14'ünde, 21'inde, 28'inde tekrar bir dağıtım süreci başlıyor. Yaklaşık 300 bin tablet dağıtımı gerçekleştirilecek bu süreçte. Ocak ortasına kadar da 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanmış olacak." bilgisini paylaştı.