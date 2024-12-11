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Eğitim

MEB ve TÜGVA'dan 'Türkiye'nin Kitap Kurtları Yarışıyor' projesi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen 'Türkiye'nin Kitap Kurtları Yarışıyor' projesi kapsamında Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda kitap dağıtım programı düzenlendi.

IHA11 Aralık 2024 Çarşamba 09:11 - Güncelleme:
MEB ve TÜGVA'dan 'Türkiye'nin Kitap Kurtları Yarışıyor' projesi
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Programa, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney katılım sağladı. Kitap dağıtım öncesi sınıfları gezen Vali Eldivan, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Daha sonra kitap dağıtımına geçildi. Programda kısa bir konuşma gerçekleştiren Vali Eldivan, öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, nasihat etti.

Vali Eldivan, öğrencilerin okuma alışkanlıklarını güçlendirmek ve bilgiyle kuşanmış bireyler olmalarına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.

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