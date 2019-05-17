Yeni eğitim sisteminin detayları belli oldu
Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminde detaylar belli oldu. Ders sayısı azalıyor, liselere kariyer ofisleri geliyor. Öğrenciler üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebilecek.
Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminin ayrıntıları belli oldu.
İşte eğitimde yeni sistemin ayrıntıları:
1. Ders sayısı azalıyor.
2. Liselere Kariyer Ofisleri geliyor.
3. 12. Sınıflarda Ders saatleri azaltılıp destek çalışmaları geliyor.
4. Her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebiliyor.
5. Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-21 yılında 9.sınıflardan başlıyor. Kademeli geçiş olacak.
6. Bilgi Kuramı zorunlu ders haline geliyor.
7. Yaparak uygulayarak öğrenme ağırlık kazanıyor.
8. 12.sınıfta çok enteresan yenilikçi dersler geliyor.
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