İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2025 Salı / 23 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8604
  • EURO
    43,7701
  • ALTIN
    4039.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • MEB yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru ve uygulama kılavuzu yayımladı
Eğitim

MEB yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru ve uygulama kılavuzu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), güzel sanatlar ve spor liseleriyle musiki, hafızlık, geleneksel-çağdaş görsel sanatlar ve spor programı veya projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine yetenek sınavı puanına göre öğrenci alınmasına ilişkin usul ve esasları içeren başvuru kılavuzu yayımlandı.

AA20 Mayıs 2025 Salı 13:02 - Güncelleme:
MEB yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru ve uygulama kılavuzu yayımladı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular 10-23 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınavla ilgili süreç e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adayların yetenek sınavı giriş tarihleri 26 Haziran'da ilan edilecek, sınavların yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi ise 27 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeleri 11 Temmuz'da ilan edilirken, asıl listeden kazanan adayların kesin kayıtları, 12-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Kayıt hakkı kazanamayan adaylara yönelik ek yerleştirme için boş kontenjanlar 18 Ağustos'ta ilan edilecek, bu kontenjanlar için 18-22 Ağustos tarihlerinde tercihler alınacak.

Ek yerleştirme sonuçları 25 Ağustos'ta ilan edilecek ve kayıt hakkı kazananların işlemleri 25-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Kılavuza, Bakanlığın "meb.gov.tr" internet adresinden erişilebiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.