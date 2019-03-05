MEBBİS 2019 öğretmen girişi nasıl yapılır? DYK ne zaman bitecek? MEBBİS öğretmen girişi başvuruları

MEBBİS 2019 öğretmen girişi nasıl yapılır? MEBBİS öğretmen girişi ne zaman başlıyor? MEBBİS öğretmen girişi başvuruları ne zaman bitecek? 2018-2019 Öğretim Yılı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının işlem aşamaları ve uygulama tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. DYK kurs başvurusu MEBBİS öğretmen girişi, EBA ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfası üzerinden yapılıyor. Destekleme ve Yetiştirme Kursları 3 dönemden oluşmaktadır. Bu dönemler 1. dönem kursları, 2. yarıyıl kursları ve yaz tatili kursları olarak belirlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (ÖYGM) tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları 2018-2019 e-Kılavuzu yayınlandı. İşte ayrıntılar...

Takvimde öncelikle kurs merkezi açılma başvurularının alınması ve başvuruların il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanması süreci daha sonra da kurslarda görev almak isteyen öğretmen başvurularının alınması işlemi gerçekleştirildi. Okulların açılmasının ardından da kursta yer almak isteyen öğrencilerin başvuruları alındı. Kurs sınıflarının oluşturulmasının ardından da kurslar eğitim öğretime başladı. Milli Eğitim Bakanlığının, özellikle dershanelerin kaldırılmasından sonra üniversiteye ve liseye geçiş sistemine hazırlama modeli olan EBA Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile ilgili kılavuzla takvimi açıklandı.

DESTEKLEME YETİŞTİRME KURSU BİRİNCİ DÖNEM

DYK İKİNCİ DÖNEM

21 Ocak 2019 - 3 Şubat 2019 tarihleri arasında kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması işlemi yapılmış olup öğretmen başvurularının alınması ve onaylanması ise 4-10 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Destekleme ve Yetiştirme Kursları için 11-17 Şubat 2019 tarihleri arasında öğrenci başvuruları alınacak ve 18-24 Şubat 2019 tarihleri arasında okul müdürlüklerince kurs sınıfları oluşturulacak. İkinci dönem DYK 25 Şubat 2019 tarihinde başlado. Kurslar 2 Haziran 2019 tarihinde tamamlanacak.

MEBBİS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

MEBBİS'e giriş yapmak için mebbis.meb.gov.tr adresine girilmesi gerekiyor. Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS anasayfasına erişilebiliyor.

MEBBİS GİRİŞ EKRANI MEBBİS'E GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öncelikli adım MEBBİS'E mebbis.meb.gov.tr üzerinden giriş yapmaktır. Eğer şifreniz yoksa önce talep formu doldurmanız gerekir. Şifre ve kullanıcı adınız varsa MEBBİS modüllerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ancak Mebbis şifre ve kullanıcı adınız yoksa aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çevrimiçi olarak internet üzerinden sunduğu hizmetlerin araştırma, geliştirme ve hizmete sunulması işlemleri MEBBİS'te MEBBİS Modüller üzerinden gerçekleştirilir

ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPABİLİRİM?

MEBBİS ve e-okul şifreleri ile alakalı sorunları,ilçe yöneticileri, kurum yetkilileriyle telefonla görüşüp çözmekteydiler.Ancak güvenlik zafiyeti oluşmaması için artık mebbis şifresi ve E okul veli bilgilendirme sistemi şifrelerini unutanlar ve kaybedenlerin şifreleri kendilerine telefon ile verilmeyecek, şifre beklentilerini çalıştıkları kurumun resmi e-posta adresinden şifremi unuttum şeklinde istekte bulunup,aynı gün içerisinde yeni şifresi kendisine e-posta yoluyla bildirilecektir.

MEBBİS MODÜLLERİ

Devlet Kurumları Modülü: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kurumların açma, kapama, dönüştürme ve kurumlara ait tüm bilgi düzeltme, kuruma alttür ekleme işlemleri yapılmaktadır. Kurumların hareketlerini izlemek bu modül tarafından yapılmaktadır. Yani bir kurum açıldıktan sonra o kurumun hangi işlemlerden geçtiği ne zaman eğitime ara verildiği, ne zaman kapandığı, ne zaman adının, türünün, bağlı olduğu genel müdürlüğünün, yerleşim yerinin değiştiği gibi bilgilere bu modül tarafından kolaylıkla erişilebilmektedir.

Hukuk Takip Sistemi Modülü: MEBBİS modülü altında bakanlığımıza açılmış hukuki davaların önemli bilgilerinin kaydedildiği ve takibinin yapıldığı program. Hukuksal olarak belirtilen kriterlerde istatistiksel bilgi ve rapor almayı sağlayan DYS senkronizasyonu olan bir programdır.

Denetim Planlama Modülü: İl Maarif Müfettişleri Başkanlıklarınca yürütülecek olan denetleme sürecine ait planlama, süreç, raporlama ve istatistik aşamalarının gerek il gerekse Bakanlığımız Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca sürdürülebildiği, anlık olarak izlenebildiği bir modüldür.

Kitap Seçim Modülü: Ücretsiz ders Kitaplarının kurumlar tarafında seçilmesi, il ve ilce tarafından kontrol edilip bakanlık tarafında ihalesı yapıldıktan sonra yayınevi ve yüklenici işlemleri ile dağıtım noktalarına gönderilmesi ve elektronik muayene kabullerinin sistem tarafından yapılması işlemlerini içeren modüldür.

Sosyal Tesisler Modülü: MEB bünyesindeki sosyal tesislerin (eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, sportesisi, yemekhane ve benzeri sosyal tesisler) mizan bilgilerinin aylık takibini sağlayarak KBS sistemine aktarılmasına yardımcı olmaktadır.

Kurum Standartları Modülü: Temel Eğitim Kurumlarının Standartlarının tespit edilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılan modüldür.

MEİS Modülü: Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın her yıl illerden istediği istatistikî bilgilerin internet üzerinden elde edilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Öğretmenevleri Faaliyet Modülü; Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ile Sosyal Tesislerin gelir-gider tablosu veri girişi, kurum istatistik ve istatistik onay işlemlerinin yapıldığı sistemdir.

MEBBİS 2019 öğretmen girişi nasıl yapılır? MEBBİS öğretmen girişi ne zaman başlıyor? MEBBİS öğretmen girişi başvuruları ne zaman bitecek? 2018-2019 Öğretim Yılı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının işlem aşamaları ve uygulama tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. DYK kurs başvurusu MEBBİS öğretmen girişi, EBA ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfası üzerinden yapılıyor. Destekleme ve Yetiştirme Kursları 3 dönemden oluşmaktadır. Bu dönemler 1. dönem kursları, 2. yarıyıl kursları ve yaz tatili kursları olarak belirlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (ÖYGM) tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları 2018-2019 e-Kılavuzu yayınlandı. İşte ayrıntılar...

Takvimde öncelikle kurs merkezi açılma başvurularının alınması ve başvuruların il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanması süreci daha sonra da kurslarda görev almak isteyen öğretmen başvurularının alınması işlemi gerçekleştirildi. Okulların açılmasının ardından da kursta yer almak isteyen öğrencilerin başvuruları alındı. Kurs sınıflarının oluşturulmasının ardından da kurslar eğitim öğretime başladı. Milli Eğitim Bakanlığının, özellikle dershanelerin kaldırılmasından sonra üniversiteye ve liseye geçiş sistemine hazırlama modeli olan EBA Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile ilgili kılavuzla takvimi açıklandı.

DESTEKLEME YETİŞTİRME KURSU BİRİNCİ DÖNEM

DYK İKİNCİ DÖNEM

21 Ocak 2019 - 3 Şubat 2019 tarihleri arasında kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması işlemi yapılmış olup öğretmen başvurularının alınması ve onaylanması ise 4-10 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Destekleme ve Yetiştirme Kursları için 11-17 Şubat 2019 tarihleri arasında öğrenci başvuruları alınacak ve 18-24 Şubat 2019 tarihleri arasında okul müdürlüklerince kurs sınıfları oluşturulacak. İkinci dönem DYK 25 Şubat 2019 tarihinde başlado. Kurslar 2 Haziran 2019 tarihinde tamamlanacak.

MEBBİS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

MEBBİS'e giriş yapmak için mebbis.meb.gov.tr adresine girilmesi gerekiyor. Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS anasayfasına erişilebiliyor.

MEBBİS GİRİŞ EKRANI MEBBİS'E GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öncelikli adım MEBBİS'E mebbis.meb.gov.tr üzerinden giriş yapmaktır. Eğer şifreniz yoksa önce talep formu doldurmanız gerekir. Şifre ve kullanıcı adınız varsa MEBBİS modüllerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ancak Mebbis şifre ve kullanıcı adınız yoksa aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çevrimiçi olarak internet üzerinden sunduğu hizmetlerin araştırma, geliştirme ve hizmete sunulması işlemleri MEBBİS'te MEBBİS Modüller üzerinden gerçekleştirilir

ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPABİLİRİM?

MEBBİS ve e-okul şifreleri ile alakalı sorunları,ilçe yöneticileri, kurum yetkilileriyle telefonla görüşüp çözmekteydiler.Ancak güvenlik zafiyeti oluşmaması için artık mebbis şifresi ve E okul veli bilgilendirme sistemi şifrelerini unutanlar ve kaybedenlerin şifreleri kendilerine telefon ile verilmeyecek, şifre beklentilerini çalıştıkları kurumun resmi e-posta adresinden şifremi unuttum şeklinde istekte bulunup,aynı gün içerisinde yeni şifresi kendisine e-posta yoluyla bildirilecektir.

MEBBİS MODÜLLERİ

Devlet Kurumları Modülü: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kurumların açma, kapama, dönüştürme ve kurumlara ait tüm bilgi düzeltme, kuruma alttür ekleme işlemleri yapılmaktadır. Kurumların hareketlerini izlemek bu modül tarafından yapılmaktadır. Yani bir kurum açıldıktan sonra o kurumun hangi işlemlerden geçtiği ne zaman eğitime ara verildiği, ne zaman kapandığı, ne zaman adının, türünün, bağlı olduğu genel müdürlüğünün, yerleşim yerinin değiştiği gibi bilgilere bu modül tarafından kolaylıkla erişilebilmektedir.

Hukuk Takip Sistemi Modülü: MEBBİS modülü altında bakanlığımıza açılmış hukuki davaların önemli bilgilerinin kaydedildiği ve takibinin yapıldığı program. Hukuksal olarak belirtilen kriterlerde istatistiksel bilgi ve rapor almayı sağlayan DYS senkronizasyonu olan bir programdır.

Denetim Planlama Modülü: İl Maarif Müfettişleri Başkanlıklarınca yürütülecek olan denetleme sürecine ait planlama, süreç, raporlama ve istatistik aşamalarının gerek il gerekse Bakanlığımız Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca sürdürülebildiği, anlık olarak izlenebildiği bir modüldür.

Kitap Seçim Modülü: Ücretsiz ders Kitaplarının kurumlar tarafında seçilmesi, il ve ilce tarafından kontrol edilip bakanlık tarafında ihalesı yapıldıktan sonra yayınevi ve yüklenici işlemleri ile dağıtım noktalarına gönderilmesi ve elektronik muayene kabullerinin sistem tarafından yapılması işlemlerini içeren modüldür.

Sosyal Tesisler Modülü: MEB bünyesindeki sosyal tesislerin (eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, sportesisi, yemekhane ve benzeri sosyal tesisler) mizan bilgilerinin aylık takibini sağlayarak KBS sistemine aktarılmasına yardımcı olmaktadır.

Kurum Standartları Modülü: Temel Eğitim Kurumlarının Standartlarının tespit edilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılan modüldür.

MEİS Modülü: Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın her yıl illerden istediği istatistikî bilgilerin internet üzerinden elde edilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Öğretmenevleri Faaliyet Modülü; Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ile Sosyal Tesislerin gelir-gider tablosu veri girişi, kurum istatistik ve istatistik onay işlemlerinin yapıldığı sistemdir.