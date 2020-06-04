04 Haziran 2020 Perşembe 13:47 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 13:47

Mebbis EBA öğretmen girişi yapan öğretmenler EBA TV ile uzaktan eğitime devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın TRT EBA TV Frekans Türksat aracılığıyla öğrenci ve velilerin hizmetine sunduğu EBA sistemine Mebbis gov tr EBA giriş sayfası üzerinden giriş yapan öğretmenler, atama sonuçları ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyurulara da kolaylıkla ulaşabiliyor. Öğretmenler eMebbis gov tr EBA giriş sayfası üzerinden öğretmen girişi yaparak öğrencilerin derslerini takip edebiliyor. Mebbis EBA öğretmen girişi! Mebbis gov tr EBA giriş sayfası linki haberimizde yer alıyor.

Öğrenciler TRT ve EBA TV canlı yayın izle ile ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde derslerini takip edebiliyor. EBA canlı yayın akışına eba.gov.tr adresinden ulaşabilirler. Öğretmenler ise yine derslere katılıp öğrencilerin bilgilerine Mebbis gov tr EBA giriş sayfası üzerinden ulaşabilirler. İşte Mebbis gov tr EBA giriş sayfası

MEBBİS EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğretmen girişi ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

TELAFİ EĞİTİMİ NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telefi eğitimi hakkında şunları söyledi;

Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek’ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler. Bu telafiyi, Destekleme Yetiştirme Kurslarıyla yıl içinde de devam ettireceğiz.

ÖZEL OKULLARDA TELAFİ EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, özel okulların 19 Haziran’a kadar uzaktan eğitime devam edeceğini, 15 Ağustos’tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını duyurdu.

MEB GİRİŞ EKRANI

MEBBİS NEDİR?

MEBBİS'in açılımı; Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nin kısaltmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan elektronik hizmetlerin bütünü MEBBİS olarak ifade ediliyor. Başta e-Okul olmak üzere birçok hizmet, online olarak MEBBİS sayesinde kullanıcılara iletilir. MEBBİS içerisinde birçok elektronik uygulama barındırmaktadır. Bu uygulama modüllerinde bazı şunlardır: e-burs modülü,e-yatırım modülü,yönetici modülü,faaliyet modülü,e-mezun...Bu elektronik uygulamalar sayesinde eğitim camiasında görev yapan her düzeyde çalışan (müdür, yönetici, öğretmen v.s.) kendileri için uygun modülleri kullanarak elektronik ortamda işlemler yapma imkanına kavuşuyor.