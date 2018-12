MEBBİS öğretmen girişi E Okul VBS öğrenci not bilgilendirme EOkul takdir teşekkür hesaplama işlemi E Okul VBS öğrenci giriş sınav sonuçları nasıl öğrenilecek? MEBBİS’de de olan e-Okul sistemine nasıl giriş yapılır? E Okul öğrenci devamsızlık not sorgulama sayfası erişime açıldı mı? e-Okul şifresi nasıl değiştirilir? soruların yanıtları merak konusu oldu. MEBBİS öğretmen girişi E Okul VBS öğrenci not bilgilendirme ve EOkul takdir teşekkür hesaplama işlemleri, yaz tatilin yaklaşmasıyla birlikte araştırılan konular arasında. Öğrenciler ve veliler e-Okul VBS girişi yaparak yazılı sınav sonuçları ve devamsızlık gibi bilgilere erişebiliyor. Sınav sonuçlarını, ders programını öğrenmek isteyenler ve devamsızlık bilgilerini kontrol etmek isteyenler E-Okul sistemine akın ediyor. MEB’im tüm elektronik hizmetleri MEBBİS’de toplandı ve e-Devlet şifresi ile girilebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı aldığı karar ile e-Okul'un da içinde bulunduğu tüm elektronik hizmetlerini MEBBİS'de topladı. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden takdir teşekkür hesaplama işlemi gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, okulların kapanmasına çok kısa bir süre kala bu işlemleri nasıl gerçekleştireceğini öğrenmek istiyor. Yazılı ve sözlü sınavdan alacakları puanları hesaplayarak, son bir ümit olarak öğretmenlerinden not ricasında bulunacak olan öğrenciler, başarı belgesi almanın hesabını yapacak. Takdir teşekkür hesaplama işlemi ise EBA üzerinden yayınlanan program ile kolayca gerçekleştirilebilecek.Öğrenciler ve veliler e Okul girişini e-Devlet şifreleri ile de yapabilecekler MEBBİS öğrenten girişi e-Okul öğrenci giriş ekranı ve yazılı sınav sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili MEB son dakika haberleri star.com.tr'de.

MEBBİS, eğitim sektörü çalışanlarının, öğrencilerin ve velilerin imdadına yetişti. Milli Eğitim Bakanlığı aldığı karar ile e-Okul'un da içinde bulunduğu tüm elektronik hizmetlerini MEBBİS'de topladı. Öğrenciler ve veliler e Okul girişini e-Devlet şifreleri ile de yapabilecekler.



Karne notlarının girildiği E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrencilerin odak noktası olmaya devam ediyor. Karnelerin verilmesine çok kısa bir süre kala E Okul VBS üzerinden başarı belgesi alıp alamayacaklarını merak eden öğrenciler, sorgulamalarına devam ediyor. E-Okul giriş: E-Okul’da artık MEBBİS’te!

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ MEBBİS ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete sokulan MEBBİS öğretmenlerin ve öğrencilerin ihtiyacı olan tüm işlemlerin internet üzerinden hızlı bir şekilde yapılabilmesine olanak sağlıyor. Eğitim sektörü çalışanlarının, öğrencilerin ve velilerin tüm bilişim işlemlerini tek bir çatı altında toplamaya yarayan MEBBİS'in, 2. Dönem e-Kurs hizmeti başladı. Diğer yandan okul müdürlüklerinden şifre ve kullanıcı adı alarak giriş yapılan MEBBİS'te öğretmen atama işlemleri de görülebilecek. MEBBİS GİRİŞİ NASIL SAĞLANIR?



MEBBİS'e giriş yapmak için öncelikle bir kullanıcı adı ve şifreye sahip olmak gerekir. Ancak MEBBİS şifresini internetten edinmek mümkün deği. MEBBİS girişi için okul müdürlüklerinden alınan kullanıcı adı ve şifreden sonra sisteme giriş yapılır ancak MEBBİS girişinde dikkat etmeniz gereken bazı ayrıntılar var. Öncelikle dikkat etmeniz gereken ilk adım; tarayıcınızın adres satırında bu site adresini görmeden herhangi bir bilgi girişi yapmanız güvenlik açısından çok önemli. Daha sonra yukarıdan girmiş olduğunuz adres üzerinde bulunan kullanıcı adı, şifre ve doğrulama kodunu girilir ve MEBBİS giriş butonuna basılır. Böylelikle MEBBİS'e giriş sağlanır. Şifrenin unutulması durumunda ise ''Şifremi Unuttum'' bağlantısı ile cep telefonu onayı alınarak şifre yenileme gerçekleştirilir.



MEBBİS ÜZERİNDEN EBA ŞİFRESİ ALINMASI



Öğretmenlerin MEBBİS üzerinden EBA şifresi alması için izlenecek yollar şu şekilde:



İlk olarak www.eba.gov.tr adresine gidilir. Ardından ise sayfanın sağ üst köşesindeki giriş butonuna tıklanır. Ekrana gelen sayfadan ”MEBBİS Girişi” sekmesine tıklanır. “Giriş Kodu” bölümüne “Kullanıcı Doğrulama”nın altındaki giriş kodunu (Örn: 85532), “Kullanıcı Adı” bölümüne T.C. kimlik numarası ve “Şifre” bölümüne MEBBİS şifresi girilerek “Giriş” butonuna basılır. Daha sonra ise “EBA Şifre Oluşturma Ekranı”ndan şifre oluşturulur ve “Şifre Oluştur” butonuna tıklanır. Böylece EBA şifresi oluşturulur.



MEBBİS içinde bulunan modüller: MEBBİS üzerinde Devlet Kurumlari Modülü, e-Yatırım İşlemleri, Meis Modülü, Meis Sorgu Modülü, e-Alacak Modülü, e-Burs Modülü, Evrak Modülü, Tefbis, Kitap Seçim Modülü, Döner Sermaye Modülü, EgiTek Sınav Modülü, Sosyal Tesis Modülü, e-Mezun, İlköğretim Kurum Standartları Modülü, Özel MTSK Modülü, Özel Öğretim Kurumları Modülü, Özürlü Birey Modülü, RAM Modulu, TKB Modülü, Performans Yönetim Sistemi, MEB İnternete Erişim Modülü, Öğretmenevi Faaliyet Modülü, Faaliyet Modülü, Yönetici Modülü, Okul Gelişim Programı Modülü, Mal,Hizmet ve Yapım Harcamaları yer almaktadır. EBA E-KURS GİRİŞİ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



EBA içerikleri genel olarak öğrenci, öğretmen, veli, mezun herkese açıktır. Fakat ders ve kurs uygulamaları sadece öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına açıktır. E-kurs uygulamasına erişim, "http://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp" adresinden sağlanır. İnternet tarayıcılarının adres çubuğuna bu adres yazılarak ulaşılan uygulama ana sayfasında, uygulamaya giriş seçenekleri sıralanmıştır. Buna göre;



Devlet okullarında görev yapan öğretmenler MEBBİS şifrelerini kullanarak,

Özel okullarda görev yapan öğretmenler ile ücretli öğretmenler e-okul şifrelerini kullanarak,

Devlet okullarında ve özel okullarda okuyan öğrenciler e-okul şifreleriyle,

Açıköğretim öğrencileri açıköğretim şifrelerini kullanarak sisteme girebilirler.

Ayrıca MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler, e-devlet şifrelerini kullanarak e-devlet üzerinden de EBA'ya ve EBA ders uygulamasına giriş yapabilirler. Bu giriş seçeneklerinden birini kullanarak EBA girişi yapan kullanıcılar, platformun sunduğu hizmetlerde e-kurs uygulaması seçeneğini tıklayarak EBA kur modülüne ulaşırlar.



EBA uygulamasına giriş için gereken bu bilgilerden birine sahip olmayanların Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ile iletişime geçmeleri gerekir. TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Ortalama hesaplama işlemini gerçekleştirdikten sonra elde edilen ortalamaya göre kontrol edilen takdir teşekkür hesaplama işlemi, EBA üzerinden yayımlanan hesaplama robotu ile kolayca öğrenilebilecek.



Öncelikle aşağıda yer alan linke tıklayarak ortalama hesaplama robotunu indirmek üzere siteye girin.



Bu işlemin ardından açılan sayfada yer alan indir butonuna tıklayıp, dökümanı indire basın.



Ortalama hesaplama robotu, Excel dosyası olarak bilgisayarınıza inmiş olacak.



İndirilen robotu açtıktan sonra sizden istenen yazılı ve sözlü puanlarınızı girerek, ortalamanızı öğrenebilirsiniz.



Buradan elde edeceğiniz ortalama bilgisiyle, aşağıdaki tablodan hangi başarı belgesini alabileceğinizi kolayca öğrenebilirsiniz;



Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;



a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,



b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,



c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesiile ödüllendirir.



Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ise okulun iftihar listesinde yer verilir.



Bir dersin dönem puanı sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.



E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR



E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.



E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;



Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.



Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No', ‘Öğrenci Okul No' ve ‘Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.



Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş' seçeneğine tıkayınız. YORUMLAR 0

