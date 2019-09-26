25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6808
  • 6,2206
  • 275.275
  • 102843
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

MEB'den 1. sınıfların okuma bayramları için pedagojik uyarı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 81 ilin valiliğine, ilkokul 1. sınıf öğrencileri için okullarda düzenlenen okuma bayramlarında pedagojik açıdan yanlış uygulamalar yapılmaması yönünde uyarılar içeren yazı gönderildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünden 81 ilin valiliğine gönderilen yazıda, okumanın, insanı engin bilgi, kültür, özgür düşünme, güzel konuşma, liderlik gibi yeteneklerle donattığı, kişinin bakış açısının değişmesini ve kendini daha iyi ifade etmesini sağladığı vurgulandı.

Özellikle ilkokul 1. sınıflarda öğrencilerin okuma heyecanı duymalarını sağlamak için düzenlenen okuma bayramı etkinlikleri için uyarılarda bulunulan yazıda, bunların, birlik, beraberlik, dayanışma, paylaşma ve öz güvenin geliştirildiği, yeteneklerin sergilendiği, coşku ve heyecanın hakim olduğu etkinlikler olması gerektiği belirtildi.

Yazıda, pedagojik esaslar çerçevesinde okuma bayramlarının mayısın üçüncü haftasından önce yapılmaması istendi.

Etkinliklerin sosyal ve kültürel bağlama uygun, dil becerilerini geliştirici olması gerektiği ifade edilen yazıda, okuma ve yazma becerilerini edinemeyen öğrencilerin psikososyal durumlarına duyarlı olunarak sınıflar arası rekabet ortamının oluşturulmamasına dikkat edilmesi gerektiği bildirildi.

Öğrencilerin bireysel farklılıkları esas alınarak okuma sevgisi ve alışkanlığı edinmelerinin sağlanması gerektiğine işaret edilen yazıda, okuma bayramlarının 2023 Eğitim Vizyonu'nda vurgulandığı üzere, öğrencilerin dilin inceliklerini tanımasını, dili özenli ve bilinçli kullanmasını destekleyecek şekilde düzenlenmesi gerektiği kaydedildi.

Rus ordusu modernize edilen seyir füzesini test etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Silivri açıklarında yeni deprem

Silivri açıklarında yeni deprem

Evde konserve yapanlar dikkat! Büyük tehlike

Evde konserve yapanlar dikkat! Büyük tehlike

Galatasaray'da Luyindama ve Marcao paniği! Terim'den iki oyuncuya uyarı geldi

Galatasaray'da Luyindama ve Marcao paniği! Terim'den iki oyuncuya uyarı geldi

Benzine indirim geliyor

Benzine indirim geliyor

57 günlük takiple vuruldu

57 günlük takiple vuruldu

5 milyonluk vurgun! Altına bakın ne karıştırmışlar

5 milyonluk vurgun! Altına bakın ne karıştırmışlar

ABD'li bakandan önemli 'Türkiye' açıklaması: Çok istekliyiz

ABD'li bakandan önemli 'Türkiye' açıklaması: Çok istekliyiz

Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan İslam düşmanlığına karşı yeni hamle

Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan İslam düşmanlığına karşı yeni hamle
 

POPÜLER HABERLER

ATMACA füzesinden tam isabet

ATMACA füzesinden tam isabet

100 bin liraya bile satmadı! Baba yadigarına gözü gibi bakıyor

100 bin liraya bile satmadı! Baba yadigarına gözü gibi bakıyor

Diriliş'in yapımcısından yeni proje! 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' yakında vizyonda

Diriliş'in yapımcısından yeni proje! 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' yakında vizyonda

Kimse 'dur' diyemiyor... Ormanı kuruttular!

Kimse 'dur' diyemiyor... Ormanı kuruttular!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA