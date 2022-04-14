MEB'den LGS ve YKS öğrencilerine ücretsiz 12 milyon yardımcı kaynak desteği

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tüm eğitim kademeleri için öğrencilerin ek kaynak ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışma yaprakları, fasiküller, çalışma soruları, beceri temelli testler, LGS örnek ve YKS çalışma soruları gibi pek çok yardımcı kaynak her ay düzenli olarak yayımlanmaya devam ediyor.

Bu kaynaklarla öğrencilerin yardımcı kaynak ihtiyacının ücretsiz giderilmesi amaçlanıyor. MEB, bu kapsamda şu ana kadar 24 milyon yardımcı kaynak kitabını öğrencilere dağıttı.

Gönderilen yardımcı kaynakların öğrenci ve öğretmenlerce büyük memnuniyetle karşılanmasının ardından MEB, LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler için yeni bir adım daha attı.

Öğrencilere destek olmak için LGS ve YKS çalışma kitapları hazırlayan MEB, bu kitaplardan da 12 milyon bastırarak 8 ve 12. sınıf öğrencilerine ücretsiz dağıtmaya başladı.

- "YARDIMCI KAYNAK SAYISI 36 MİLYONA ULAŞACAK"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencileri okullarla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Bir taraftan salgın koşullarında önlemlere ve kurallara riayet ederek yüz yüze eğitime devam ederken diğer taraftan hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı aldıkların ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızın yoğun emekleriyle 2. sınıftan 12. sınıfa, tüm sınıf düzeyleri için hazırladıkları yardımcı kaynak destek paketini 2021 yılında ekim ayından itibaren düzenli bir şekilde her ay yayımlamaya devam ettik. Diğer taraftan tüm öğrencilere bu kaynakları basılı olarak da ulaştırmaya başladık. Tüm eğitim kademelerindeki öğrencilerimize şu ana kadar 24 milyon yardımcı kaynağı basarak ulaştırdık. Şimdi de haziran ayında gerçekleşecek LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz için devasa yardımcı kaynak desteği sağlıyoruz. Bu ayın sonuna kadar 12 milyon yardımcı kaynak kitabı, 8 ve 12. sınıf öğrencilerimize ücretsiz dağıtmış olacağız. Böylece, 2021 yılı ekim ayından itibaren ücretsiz olarak dağıttığımız yardımcı kaynak kitap sayısı, daha önce dağıttığımız kitaplarla birlikte 36 milyona ulaşacak. 2022 yılı sonuna kadar öğrencilerimize 100 milyon yardımcı kaynak kitap dağıtacağız. Kaynakların hazırlanma, basım ve dağıtım sürecinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum."