MEB'den ''eğitim materyali'' paylaşımlarına ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), sosyal medyada paylaşılan, bir sanatçının görseline ve sözlerine yer verilen kitabın okullarda öğrencilere sunulan ders kitabı ve eğitim materyali olmadığı bildirildi.