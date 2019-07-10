MEB'den yeni 'teneffüs süresi' kararı

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Teneffüs süresi 10 dakika'dan 15 dakikaya çıkarıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlandı. Okula başlama yaşı, ara tatiller gibi yeni düzenlemeler yönetmelikte yer aldı. İlk ve ortaokullarda teneffüs süreleri 10 dakikadan 15’e çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika olacak.

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Okula başlama yaşı, ara tatiller gibi yeni düzenlemeleri içeren yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

‘Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre, ilk ve ortaokulda teneffüs süreleri 10 dakikadan 15’e çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika olacak. 69 ayı dolduranlar okula başlayabilecek. Anaokulu 36-66 aylık çocukların eğitimi aldığı kurum olarak belirtilirken yeni düzenlemeye göre bu 36-68 aya çıkarıldı. Okullardaki ana sınıfına başlama yaşı 48-66 aylık iken Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık oldu.

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