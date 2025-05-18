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Eğitim

MEB'den ''hayali'' notlara geçit yok! 403 öğrencinin diploması iptal edildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel okullara yönelik geçen eğitim öğretim yılında yapılan denetimler sonucunda, kayıt şartlarını sağlamadığı, gerçeğe aykırı ve hayali notlar verildiği, okula tam devam etmediği belirlenen 403 öğrencinin diplomasını, 398 öğrencinin ise sınıf geçme işlemini iptal etti.

AA18 Mayıs 2025 Pazar 11:17 - Güncelleme:
MEB'den ''hayali'' notlara geçit yok! 403 öğrencinin diploması iptal edildi
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MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim öğretim yılına yönelik Türkiye genelinde özel okullardaki öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

GERÇEĞE AYKIRI NOT GİRİŞLERİ

Denetimlerde, bu okullardaki bazı öğrencilerin okula tam devam etmedikleri, sınavlara katılmadıkları, okula devam etmeyen öğrencilerin idare tarafından devamsızlık kayıtlarının işlenmediği, gerçeğe aykırı not girişlerinin yapıldığı, örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını sağlamadıkları ve kayıt esnasında sunulan denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında yer almadığı belirlendi.

403 ÖĞRENCİNİN DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ

Bu kapsamda, örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını sağlamaması ve okula kayıt esnasında sunduğu denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında yer almaması sebebiyle 120, okula devam etmedikleri halde mezun edilen 50, gerçeğe aykırı ve hayali notlar verilmesi sebebiyle 101 ve 12'nci sınıfı okumadığı halde mezun edildiği belirlenen 132 olmak üzere toplam 403 öğrencinin diploması iptal edildi.

398 ÖĞRENCİ BİR ÖNCEKİ SINIF SEVİYESİNE GERİ ALINDI

Ayrıca denetimlerde, ortaöğretim kademesinde 282, ortaokul kademesinde 116 öğrencinin okula tam devam etmedikleri halde idare tarafından devamsızlık kayıtlarının işlenmediği ve sınavlara katılmadıkları halde gerçeğe aykırı not girişlerinin yapıldığı saptandı.

Bu doğrultuda sınıf geçme işlemleri iptal edilen 398 öğrenci, bir önceki sınıf seviyesine geri alındı.

"HAYALET SINIF" KURAN 6 ÖZEL OKULUN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Öte yandan MEB, açık liseye geçiş şartlarını taşımayan ancak tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik, derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kuran özel okullara ilişkin de denetimler yaptı.

Bu kapsamda, mevzuata aykırı fiilin işlendiği 6 özel okulun çalışma ruhsatı iptal edildi.

Bakanlığın, özel okullardaki eğitim süreçleri ve faaliyetlere ilişkin denetimlerinin süreceği öğrenildi.

  • MEB denetim
  • okul kayıtları
  • sahte notlar

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