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Eğitim

MEB’in ilk Kalite Yönetim Sertifikası Hasan Polatkan Ortaokulu’na verildi

Milli Eğitim Bakanlığı uluslararası belgelendirme kuruluşu olduktan sonra ilk ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasını Ankara Etimesgut Hasan Polatkan Ortaokulu’na verdi.

IHA21.01.2020  17:35 - Güncelleme: 21.01.2020  17:43

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yürütülen ortak çalışmalar sonucu, okul ortamlarında öğrencilerin sağlık ve can güvenliğine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi için uygulanan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardının ardından kapsama alınan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı belgelendirme faaliyetleri ilk meyvesini verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilde eğitim ortamı ve öğrenme süreçlerine ilişkin okullarda; sağlık ve güvenlik başta olmak üzere ulusal ve uluslararası standartlara dayalı yönetim sistemlerinin okul ve kurumlarda yaygınlaştırılması sağlıyor. MEB’in model uygulamasında, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının kapsama alınmasının ardından bu alanda ilk sertifikayı almaya Ankara’da bulunan Hasan Polatkan Ortaokulu hak kazanarak, tüm Türkiye’ye örnek oldu. Hasan Polatkan Ortaokulu, yönetim süreçlerinin eğitim öğretim becerilerine yansıması, veli memnuniyeti, veriye dayalı karar mekanizmaları, çalışan memnuniyeti, öğrencilerin başarısı, paydaşların okul yönetimi süreçlerine katılımı gibi pek çok faktörden geçerek not aldı. Hasan Polatkan Ortaokulu, 2 yıllık çalışmalarının karşılığını da almış oldu.

İlk Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle Genel Müdür İsmail Çolak tarafından Hasan Polatkan Ortaokulu Müdürü Cenk Çakır’a verildi.

Güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti

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