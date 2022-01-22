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Eğitim

MEB'den isteğe bağlı eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, yarıyıl tatilinde öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla 24 Ocak - 4 Şubat'ta isteğe bağlı hizmet içi eğitim verileceğini açıkladı.

AA22 Ocak 2022 Cumartesi 18:14 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 18:14
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini çok boyutlu desteklemek amacıyla kurulan "Öğretmen Bilişim Ağı" (ÖBA) ilk kez bu yarıyıl tatilinde öğretmenlerle buluşacak.

Sistem üzerinden öğretmenlere verilecek yarıyıl tatilindeki eğitimlere, 24 Ocak - 4 Şubat'ta MEBBİS ve e-Devlet şifreleri kullanılarak erişilebilecek.

Eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, e-Sertifika'ları MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden alabilecek.

Öğretmenlere eğitim verilecek alanlar şöyle sıralanıyor:

"İklim değişikliği ve çevre eğitimi semineri, atık yönetimi ve sıfır atık semineri, fikri ve sınai mülkiyet hakları semineri, kütüphane organizasyonu ve kullanımı semineri, ilk yardım uzaktan eğitimi semineri, geçici koruma statüsündeki çocuklara rehberlik hizmetleri semineri, geçici koruma altındaki çocuklarla psikolojik danışma becerileri semineri, İngilizce dil sistemi öğretim becerilerinin geliştirilmesi semineri, dijital becerilerin geliştirilmesi semineri, etkinlik temelli ders tasarımı."

  • Milli Eğitim Bakanlığı
  • eğitim
  • hizmet içi eğitim

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