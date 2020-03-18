MEB'den Kovid-19'un psikolojik etkileri için destek paketi

AA 18 Mart 2020 Çarşamba 14:14 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 14:14

MEB, okulların temizlik çalışmaları ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin yoğun mesai harcarken bunlara ek olarak koronavirüs salgınına ilişkin öğrenci ve velilere yönelik psikososyal destek paketi üzerinde çalışıyor.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenciler için uzaktan öğretim yöntemiyle destek paketi hazırlandığını ve içerik çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

81 ilde okullarda temizlik çalışmalarının da sürdürüldüğüne işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu önlemlere ve desteklere bir yenisini ekliyoruz. Bu süreçte salgın hastalığın travmatik etkilerini azaltmak amacıyla öğrencilerimize yönelik bir destek paketi hazırlıyoruz. Öğrencilere yönelik çalışmalar gelişimsel dönemlerine uygun şekilde hazırlanmış içeriklerle ve uzman bir ekiple oluşturuluyor. Özellikle okul öncesi ve ilkokul çağı çocuklarımıza yönelik psikoeğitsel videoların hazırlanması için ulusal psikososyal destek ekibimiz nöropedagoji, oyun terapisi, sanat terapisi alanlarında uzman akademisyenlerle birlikte içerik üretme çalışmalarına başladı. Bu içerikler kısa videolar şeklinde EBA aracılığı ile erişime açılacaktır."

Bu süreçte aileleri de unutmadıklarının altını çizen Selçuk, "Gençler ve ailelere yönelik de salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için bir kılavuz hazırlıyoruz. Psikolojik travmalar konusunda uzman bir akademisyen grupla çalışan ekibimiz bu kılavuzu da en kısa sürede tamamlayacaklardır." diye konuştu.