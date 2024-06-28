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Eğitim

MEB'den LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, 'LGS sınavına katılan öğrencilerin 352'si tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.' açıklamasında bulundu.

28 Haziran 2024 Cuma 12:40 - Güncelleme:
MEB'den LGS açıklaması
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu yıl LGS kapsamındaki merkezi sınava 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin başvurduğu ve bunlardan 992 bin 906'sının sınava katıldığı belirtilerek, "Sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti. Sınava katılan öğrencilerin 352'si tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Öğrencilerin yüzde 83.85'i yerel, yüzde 16.15'i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okul sayısı 2 bin 525, okulların kontenjanı ise 203 bin 638'dir" denildi.

  • Milli Eğitim Bakanlığı

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