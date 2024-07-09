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Eğitim

MEB'den LGS tercih sürecinde öğrencilere 15 bin rehber öğretmenle danışmanlık hizmeti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde lise adaylarına yönelik 81 ilde 15 bin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanla 'tercih danışmanlığı' hizmeti veriyor. Danışmanlığın 13 iş günü süreceği ifade edildi.

AA9 Temmuz 2024 Salı 15:28 - Güncelleme:
MEB'den LGS tercih sürecinde öğrencilere 15 bin rehber öğretmenle danışmanlık hizmeti
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MEB'den yapılan açıklamaya göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışmalarıyla, LGS tercih dönemi için Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin tercih danışmanlığı birimi kuruldu.

Bu kapsamda, tüm illerde 15 bin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanla, tercih sürecinde, öğrencilerin bir üst eğitim programına yerleşmesi amacıyla danışmanlık hizmeti sunulacak.

16 TEMMUZ'DA SONA ERECEK

28 Haziran'da başlayan tercih dönemi, 16 Temmuz'da tamamlanacak. Toplam 13 iş günü sürecek olan tercih danışmanlığı sürecinin ardından, sonuçların 22 Temmuz'da açıklanması planlanıyor.

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