MEB'den lise öğrencileri arasında ''Cumhuriyet ve Türkçemiz'' konulu deneme yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk Dil Kurumu (TDK) işbirliğiyle "Cumhuriyet ve Türkçemiz" konulu lise öğrencileri arası deneme yarışması düzenliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde, dünyanın en kadim ve zengin dillerinden biri olarak kabul edilen Türkçenin öğrenciler arasında doğru ve etkili şekilde kullanımını yaygınlaştırmak, bunun başarılı örneklerini ödüllendirerek teşvik etmek amacıyla TDK işbirliğiyle "Cumhuriyet ve Türkçemiz" konulu deneme yarışması yapılacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılı itibarıyla, Bakanlığa bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören bütün öğrencilere yönelik yarışmaya 9 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin, son başvuru tarihine kadar, öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.

Yarışmada il ve Türkiye geneli olmak üzere iki kısımlı ödüllendirme yapılacak. İl düzeyinde gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda birinci olan öğrencilere TDK tarafından yayımlanan eserler arasından seçilmiş kitaplar armağan edilecek. Türkiye genelindeki yarışmada ise birinci öğrenciye 30, ikinci öğrenciye 20, üçüncü öğrenciye 10 bin lira, Seçici Kurul Ödülü'nü hak kazanan üç öğrenciye ise 5 biner lira ödül verilecek.

- Eserler yayımlanacak

Türkiye genelinde 81 ilde birinci seçilen eserler arasından seçici kurul tarafından yayımlanmaya uygun görülenler, Türk Dil Kurumu tarafından Türk Dili dergisinde yayımlanacak.



Basımı yapılan dergi, yarışmaya eser sunan öğrenciler ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek.