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Bakan Selçuk: Matematik dersi almadan hiçbir öğrenci üst sınıfa geçemeyecek'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içeriklerin dolaştığını belirterek, 'Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net.' değerlendirmesinde bulundu.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından İstanbul'da tanıtımını yaptığı, liselerde uygulanacak yeni eğitim modeline ilişkin paylaşımda bulundu.

 

Bakan Selçuk, ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içeriklerin dolaştığını belirtti. 

"HER ÖĞRENCİNİN ALMAK ZORUNDA OLDUĞU BİR DERS

Ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içeriklerin dolaştığını vurgulayan Selçuk, "Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net. Buna rağmen aksini iddia varsa nedenlerini konuşmaya gerek yok." açıklamasını yaptı.

MEB: MATEMATİK 12. SINIFTA KARİYER DERSİ OLARAK YAPILANDIRILDI

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Ortaöğretim tasarımımızda matematik dersi 9, 10, ve 11. sınıflarda ortak ders grubundadır. Yani her öğrencinin almak zorunda olduğu bir derstir.  Lise 12. sınıfta, matematik, disiplinler üstü kariyer dersi olarak yapılandırılmış ve matematik ağırlıklı dersler grubu başlığı açılmıştır."

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