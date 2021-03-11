MEB'den mesleki eğitime büyük destek

DHA 11 Mart 2021 Perşembe 15:57 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 15:57

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Mesleki Eğitimde 1.000 Okul' projesinin mart ayı performans değerlendirme toplantısı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Strateji Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk, Bakan Danışmanları Dr. Sevil Uygun İlikhan, Dr. Aylin Şengün Taşçı, Dr. Hayri Eren Suna ve 81 il milli eğitim müdürü katıldı. Mesleki eğitimde kaliteyi artırmak ve meslek liseleri arasındaki başarı farklarını azaltmanın hedeflendiği projenin ilk dört aylık performansı veriler ışığında değerlendirildi.

'TÜM PAYDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Bakan Selçuk, projenin takvimine göre ilerlediğini, bugüne kadar okullara 176 milyon liralık yatırım yapıldığını ifade etti. Selçuk, proje ile meslek liseleri arasındaki başarı farklarını azaltmada önemli bir mesafe kaydedileceğini belirterek, "5 ay önce başlattığımız proje takvimine göre ilerliyor. Bu toplantıda da projenin dört ayını ve önümüzdeki aylarda yapılacak çalışmaları da ayrıntılı bir şekilde arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Projenin gerçekleştirilmesine büyük emek veren Bakan Yardımcım Mahmut Özer ve çalışma arkadaşlarına, 81 il müdürümüze ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

BİN OKULA BİN KÜTÜPHANE KURULDU

Öte yandan, bugüne kadar proje kapsamında bin okula bin kütüphane kuruldu. Bin okuldan fizik-kimya-biyoloji laboratuvar eksikliği olanların bu eksikliklerini gidermeleri için gerekli destek sağlandı. Ayrıca, mevcut meslek alan laboratuvar ve atölyeleri güçlendirildi. Bu kapsamda 200 milyon liralık bütçenin 85 milyon lirası 2020 yılında kullanılarak mevcut laboratuvarlar yenilendi. Proje kapsamındaki bin okulun bakım ve onarımlarına da öncelik verildi. Bu kapsamda 2020 yılında 50 milyon liralık yatırım yapıldı. 2021 yılında bin okulun güçlendirme kapsamında olan okullara 250 milyon liralık ödenek tahsis edildi. Proje kapsamındaki bin okulda bulunan öğretmenlere yönelik eğitimler de planlandığı gibi devam ediyor. Bu kapsamda 67 bin 500 öğretmene ölçme ve değerlendirme eğitimi, 40 bin 166 meslek öğretmenine de fikri mülkiyet ve sınai haklar eğitimi verildi.