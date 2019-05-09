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MEB'den mesleki ve teknik eğitimde ''kalite güvence sistemi'' dönemi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitim veren okulların tamamı için kalite güvence sisteminin kurulduğunu, konuya ilişkin yönergeyi de yayımladıklarını bildirdi.

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Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlıkta mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi için yapılan çalışmalara son aylarda büyük hız verildiğini vurguladı.

Sektörle kurulan işbirliklerinde önemli bir döneme girildiğine işaret eden Selçuk, artık işbirliklerinde sektörün hem eğitim hem de yönetim süreçlerinde daha aktif katkı sunabildiğini ifade etti.

MEB olarak mesleki ve teknik eğitim kurumlarının kalitesine odaklanarak kalite güvence sisteminin kurulması için aylardır çalışma yürüttüklerini bildiren Selçuk, bu çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Ziya Selçuk, şöyle devam etti: "Mesleki ve teknik eğitimde son zamanlarda çok önemli dönüşümler yaptık. Mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesi en önemli önceliklerimizden birisi. Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızın tamamı için kalite güvence sistemi kuruyoruz. MEB olarak mesleki ve teknik ortaöğretimde kalitenin sürekli artırılmasını ve mesleki ve teknik eğitim veren okullar arasındaki farkın iyileştirilmesini hedefliyoruz. Burada öncelikli amacımız, okullarımızda kalite kültürünü geliştirmek ve böylece kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için okullarımıza destek vermektir. Bu konuda ilk uygulamayı sektörle yaptığımız işbirlikleri kapsamındaki proje okullarından başlatıyoruz. Dış değerlendirme ekiplerinde işbirliği yaptığımız sektör temsilcileri de yer alabilecek. Kurumsal dış değerlendirmede başarılı okullarımızın görünürlüğünü artıracağız. İyi uygulama örneklerinin tüm okullarımıza yaygınlaştırılması ile ilgili de çalışmaları eş zamanlı yürüteceğiz."

- KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ YAYIMLANDI

Bakan Selçuk, mesleki ve teknik eğitim kurumları kalite güvencesi yönergesini de yayımladıklarını belirterek "Böylece MEB olarak, mesleki ve teknik eğitimle ilgili dönüşüme bir yenisini daha eklemiş olduk." dedi.

Kalite güvencesi yönergesine göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yılda bir kez kendi öz değerlendirme raporunu hazırlayacaklarını aktaran Selçuk, şunları kaydetti: "Öz değerlendirme raporu her okulun kendi imkanları ve belirlenen temalarda hedeflerini, hedeflerine ulaşma süreçlerini, bu süreçleri nasıl iyileştirecekleri ve hedefler doğrultusunda yaptıklarını kanıta dayalı bir şekilde içerecek. Mesleki ve teknik eğitim kurumları beş yılda en az bir kez kurumsal dış değerlendirmeye tabi tutulacak. Yönergeye göre kurumsal dış değerlendirme ekibinde sektör temsilcileri de bulunabilecek."

Sosyal medya bunu konuşuyor… Bilerek mi yaptı, kaza mı?

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