MEB, Mesleki Eğitim Reformu deneyimlerini OECD ülkeleri ile paylaşacak

MEB ev sahipliğinde, OECD ve Avrupa Eğitim Vakfı iş birliği ile OECD İstanbul Merkezinde 1 Aralık tarihinde düzenlenecek OECD-Türkiye mesleki eğitim konferansına; Avusturya, İsviçre, Arnavutluk, Azerbaycan, Mısır, Hırvatistan, Fas, Slovakya, Gürcistan gibi ülkelerin yanı sıra uluslararası birçok kuruluş ile Türkiye'de iş dünyası, sektör temsilcileri ve STK'lar katılacak.

TÜRKİYE, MESLEKİ EĞİTİM REFORMUNU OECD ÜLKELERİYLE PAYLAŞACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, OECD-Türkiye Mesleki Eğitim Konferansı'na ilişkin bir değerlendirmede bulunarak, "Haziran ayında 'Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi'ne katılmak üzere gittiğimiz Paris'te OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir araya geldik. Genel Sekreter Cormann, Türkiye'nin eğitim alanında, özellikle mesleki eğitim alanında gerçekleştirdiği dönüşümleri heyecanla karşılamıştı. Genel Sekreter, ilham kaynağı olması için bu deneyimi OECD ülkeleri ile bölgedeki diğer ülkelere de anlatalım demişti. İşte bu çerçevede, İstanbul'da OECD ülkeleri ile üye olmayan ülkelerin de katılımıyla bir mesleki eğitim zirvesi için ev sahipliği yapacağız" ifadelerini kullandı.

Konferansın içeriği hakkında da bilgi veren Bakan Özer, "Dört tematik grup altında yapılacak konferansta, mesleki ve teknik eğitimin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygunluğu, mesleki ve teknik eğitimde yenilikler, mesleki ve teknik eğitimde esneklik ve kapsayıcılık ile mesleki ve teknik eğitim sonrası geçiş desteği konuları görüşülecek" değerlendirmesinde bulundu.

Özer, Türkiye'nin eğitim alanında son 20 yılda sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini belirterek, "Türkiye, bu sayede akıl alan değil; deneyimlerini diğer ülkelere aktaran, tecrübelerini paylaşan ülke konumuna gelmiştir. Bu bizim için bir iftihar kaynağıdır. Bu noktaya gelinmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konferansta; OECD ülkeleri ve diğer ülkelerden gelen politika yapıcılar ve sosyal ortaklar için mesleki eğitim sistemlerine duyarlı, esnek, yenilikçi ve öğrencilerin değişen iş dünyasına geçişini destekleyici politikalara ve uygulamalara ilişkin tecrübe paylaşımı yapılacak.

Konferansın açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir video mesajla katılması bekleniyor.