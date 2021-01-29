MEB'den öğrenciler için 'İlk Yardım' kitabı

DHA 29 Ocak 2021 Cuma 14:07 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 14:07

Ziya Selçuk, 'İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında' kitabının tanıtımı için MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen programa katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, böyle bir faaliyetin Türkiye'de ilk kez yapıldığını belirterek, çocukların ruhsal ve fiziksel sağlığını koruyacak ortamlar geliştirmenin ve tedbirler almanın hayati derecede önem taşıdığını söyledi. Kısa bir süre önce ilk yardım eğitimi seferberliği başlattıklarını ve ilk aşamada 260 bin öğretmenin bu eğitimlere katılacağını ifade eden Selçuk, "Sadece öğretmenlerimizle kalmayacağız, öğrencilerimiz ve velilerimiz için de bu eğitimleri genişleterek sürdüreceğiz. Bunun hayat kurtaran bir tedbir olduğunun farkındayız. Ve hekimlerimizin, uzmanlarımızın, öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin, psikolojik danışmanlarımızın ısrarla vurguladıkları bir konuda böylesine güzel bir çalışmayı başlatıyor olmak çok mutluluk verici" dedi.

'KİTAP, KAHRAMANLARIN HİKAYELERİNDEN OLUŞUYOR'

Hazırlanan kitabın içeriğine de değinen Bakan Selçuk, "Bugün ilk yardımın öneminin kavratılması konusunda çok akademik ve bilimsel bir metin yerine, çocuklar için kahramanların hikayelerinden oluşan bir muhtevayı karşınıza getiriyoruz. Çocuklara hikayelerle bir şey anlatmak niye önemli? Çünkü onların anlam dünyasını zenginleştirecek olan içerikler, hikayelerden oluşuyor. Çocukların okulda, evde, sokakta tecrübe ederek, deneyim vasıtasıyla keşfetmeye yatkın olmaları onların bazen küçük kazalar geçirmelerine de yol açabiliyor. Maç yaparken, yüzerken, oynarken, koşarken birtakım problemler ortaya çıkabiliyor ve çocuklarımızın ilk yardım uygulamalarına aşinalık kazanması, bu tür ortamlarda çok daha kolay tedbir almayı sağlayabiliyor" diye konuştu.

'BU EĞİTİMİNİN ÇOCUKLARDAN BAŞLATILMASI ÇOK DEĞERLİ'

Her yaşta yapılabilecek ilk yardım uygulamaları olduğuna işaret eden Selçuk, "Bunun çocuk yaşlarda başlamasının, çocuklardan ilk yardım eğitiminin farkındalığının başlatılmasının çok ayrı bir değeri var. 112'yi aramak bile bir tedbirdir aslında. 'İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında' adlı bu çalışmamamızın da çok işlevsel sonuçlar doğuracağının farkındayız. Kitapta, hem temel sağlık bilgilerine yer veriliyor hem de aynı mahallede yaşayan ilkokul ve okul öncesi çağdaki hikaye kahramanlarının günlük hayatta başlarından geçen hadiseler anlatılıyor. Ben inanıyorum ki çocuklarımız bu hikayeleri okurken, kahramanların başından geçen olayları okurken çok yararlanacaklar ve bunun uygulaması noktasında da, sadece bilmek değil yapabilmek noktasında da gelişim sağlayacaklar" ifadelerini kullandı.

'KİTABI ÇOCUKLARIMIZA ULAŞTIRACAĞIZ'

Kitabın UNİCEF’in finansal desteğiyle, çocuk sağlığı uzmanları, paramedikler, öğretmenler, acil hemşireleri ve birçok uzmanın katkısıyla hazırlandığını belirten Selçuk, "Öğrencilerimizin, çocuklarımızın ilk yardım kültürüyle tanışmış olmaları açısından çok önemli bir kaynak kitap var karşımızda. Bunu EBA'ya elbette yükleyeceğiz; ama bu yaş çocuklarımızın bu kitaplardan somut olarak yararlanması için de kitabın fiziksel olarak temsili noktasında bazı tedbirler almaya başladık ve çocuklarımıza bu kitapları ulaştıracağız inşallah. Bu salgın döneminde sağlıkla ilgili duyarlılıklar, farkındalıklar ayrı bir önem kazandı ve ilk yardım bakımından ortaya konulan bu çalışmanın da salgın dönemindeki bazı farkındalıklarla etkileşimler içinde olduğunu da görüyoruz. Bu kitabın Türkiye'de kılcal damarlara, ilçelere, okullara, evlere kadar ulaşacak olması bizleri sevindiriyor" dedi.

4 İL İLE CANLI BAĞLANTI YAPTI

Selçuk konuşmasının ardından Iğdır, Giresun, Osmaniye ve Karabük illerine canlı bağlantı yaparak, kitabı okuyan öğrencilerle ve aileleriyle sohbet etti. Selçuk bu esnada, "Bu çalışmanın ileri yaşlardaki yeni bölümlerini hazırlamak üzere hocalarımızdan da söz almış olalım. Ayrıca bu çalışmayı öğretmenlerimize ve velilerimize yönelik olarak genişleterek sürdüreceğiz ve sertifikalara da bağlayacağız" bilgisini de paylaştı.

6-9 yaş grubu çocuklar için alanında bir ilk olan 'İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında' kitabıyla ilk yardım eğitiminin çocukluk çağlarından başlatılarak geleceğe yatırım yapılması hedefleniyor.