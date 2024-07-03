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Eğitim

MEB'den sözleşmeli personel alımı için önemli duyuru! Tercih dönemi başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih döneminin başladığını duyurdu.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 11:57 - Güncelleme:
MEB'den sözleşmeli personel alımı için önemli duyuru! Tercih dönemi başladı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sitesinde yer alan duyuruya göre, MEB sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

TERCİHLER NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini 3-9 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek, tercih işlemleri 9 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Tercih işlemleri, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.

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