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MEB’den velilere aylık bülten ‘Bizden’

Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların gelişim sürecinde etkin birer rol model olan velileri pratik bilgilerle aktif şekilde desteklemek amacıyla “Bizden” adlı aylık bülten hazırladı.

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Velilerine ulaştırmak üzere öğrencilere bugün okullarda dağıtılacak “Bizden”in ilk sayısının konuları, bilişim teknolojileri ile medya araçlarının güvenli kullanımı ve uyku saatleri oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Çocuklarımızın gelişim ve eğitim sürecinde birlikte hareket etmek, bu sürece aktif ve bilinçli şekilde nasıl katılabilecekleri konusunda rehberlik etmek, okul dışındaki öğrenmelerde birincil kaynaklardan biri olan ailelerin hayat boyu süren öğrenme yolculuğuna katkıda bulunmak amacıyla ‘Bizden’ ismini verdiğimiz bülteni hazırladık. Yaşam koşulları nedeniyle çocuklarının okullarını sıklıkla ziyaret edemeyen ailelerimize de ulaşabilmek için çevrim içi olarak yayınlamaya başladık” dedi.

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